Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Yeni sene ile birlikte araç muayene ücretlerine de zam geldi. Zam oranı yüzde 25'e yakın olurken, muayene yaptırmayan sürücülere kesilen ceza miktarı da arttı.
Yeni düzenlemeye göre, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için araç muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye çıktı. Otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların muayene ücreti ise 3 bin 288 TL olarak belirlendi.
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti ise 1 bin 674 TL oldu. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti 460 TL'ye çıktı.
Buna göre yeni muayene ücretleri şu şekilde:
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar
Araç muayenesi: 4 bin 446 TL
Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar
Araç muayenesi: 3 bin 288 TL
Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler
Araç muayenesi: Bin 674 TL
Muayene yaptırmadan trafiğe çıkmanın cezası da yeniden değerleme oranıyla birlikte zamlandı. Buna göre muayenesiz araç kullanan sürücülere kesilen ceza 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye çıktı.
