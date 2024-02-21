Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 21 kuruşluk indirim geldi. Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 10 kuruştan satılıyor.

21.02.2024 09:06  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 21 kuruşluk indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

İSTANBUL'DA 43 LİRA 10 KURUŞTAN SATILIYOR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41 lira 22 kuruş motorinin ise litre fiyatı 43 lira 10 kuruştan satılıyor.

EPDK'DAN AKARYAKIT ADIMI: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • arifsoy Simay: Bumu güzel haber yakıta dünya zam yaptılar şimdi üç kuruş indirimi güzel haber diye gözümüze sokuyorlar. 49 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: 1.21 indir 3 gün sonra 1.25 bindir :) 40 1 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Vay vay vay… Sen buralara nirden geldin :) 28 1 Yanıtla
  • ALİ ŞAHİN: araç sahiplerine güzel haber diye birde başlık yapmışlar iki güne kalmaz yazarlar araç sahiplerine üzücü haber diye mazota fiyatında güncelleme diye . 6 0 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Önce bindir sonra indir adıda müjde olsun tabi yersen.. 4 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: 10 lira zam yaptıktan sonra 2 lira düşünce güzel haber olmuyor. birileri bir yerlerde depolarını fullüyor. 3 gün sonra 3 lira zam gelince o fulleyenler kazançlı çıkacak. 3 0 Yanıtla
  • Kemal Malkoç: 3 ileri 1 geri zam ve bu müjdeli haber 31 martta görüşeceğiz sadece o zamana kadar petrol ve doğalgaz bulmayalım reis 1 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:55:02. #1.12#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement