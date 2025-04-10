Brent petrol fiyatları, varil başına 62 doların altına geriledi ve son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.
Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.
Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.
Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Yeni benzin indirimi yarın itibarıyla tabelalara yansıyacak. Böylece, benzin fiyatı, 2 günde 3 lira 60 kuruş inmiş olacak.
10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 44,47 TL
Motorin: 44,18 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44,33 TL
Motorin: 44,05 TL
Ankara
Benzin: 45,03 TL
Motorin: 44,90 TL
İzmir
Benzin: 45,44 TL
Motorin: 45,30 TL
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor - Son Dakika
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