Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine düşmesiyle, motorin ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorine 2 lira 64 kuruş, benzine 2 lira 24 kuruş indirim pompaya yansıdı. Petrol fiyatlının 60 dolar seviyesinde seyretmesiyle benzine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.

10.04.2025 08:59
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Brent petrol fiyatları, varil başına 62 doların altına geriledi ve son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.

İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.

Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Yeni benzin indirimi yarın itibarıyla tabelalara yansıyacak. Böylece, benzin fiyatı, 2 günde 3 lira 60 kuruş inmiş olacak.

10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,47 TL

Motorin: 44,18 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 44,05 TL

Ankara

Benzin: 45,03 TL

Motorin: 44,90 TL

İzmir

Benzin: 45,44 TL

Motorin: 45,30 TL

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Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Deniz Memis:
    kaç gün sürer acaba çıkınca hemen zam düşünce bir hafta bekler indirim için ? 11 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    neye sevinelim 2 senede benzin 30lira zamlandi en az 20 düşecek öyle millet sevinir 10 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akaryakit fiyatlari nasil belirleniyor eklentisi yok.. cunki boyle bi sacma eklenti olamaz. .. zam olunca eklemeyin de.. hukumet indiirdi . hukumet.. zam da indirim de hukumetin yaptigi bir sey. 7 1 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    şakamısınız arkadaş brent petrol 60 doların altında ennn az 15-20 tl indirim olması lazım 3 0 Yanıtla
  • D Celik:
    türkiyenin petrolü. kalite konusunda çok kötü türkiyede OPET de bp Shell de mazot alıyorum 800 km gidiyor buldarda alıyorum 1100 hile var okta ln çok düsük. 0 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Ben iddia ediyorum ikinci indirim olmaz insana benzemez sarışın, vergileri 90 gün askıya aldı petrol ufak ufak yükselmeye başladı. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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