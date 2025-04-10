Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları, varil başına 62 doların altına geriledi ve son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.

İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.

Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Yeni benzin indirimi yarın itibarıyla tabelalara yansıyacak. Böylece, benzin fiyatı, 2 günde 3 lira 60 kuruş inmiş olacak.

10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,47 TL

Motorin: 44,18 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 44,05 TL

Ankara

Benzin: 45,03 TL

Motorin: 44,90 TL

İzmir

Benzin: 45,44 TL

Motorin: 45,30 TL