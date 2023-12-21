Arçelik-LG, 2023\'te 1 milyon adet ev tipi klima üretti

Arçelik LG Klima Sanayi AŞ, 2023 yılında ev tipi klima üretiminde 1 milyon adeti aştı.

Şirket açıklamasına göre, şirketin 1 milyonuncu klima üretimine ilişkin Gebze'deki üretim tesisinde bir tören gerçekleştirildi. Törene, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özkadı, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, Arçelik-LG Klima Genel Müdürü Gökhan Yıldız ve ilgili yöneticiler ile fabrika çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik-LG'nin bu başarısının arkasında katma değeri yüksek, inovatif, çevre dostu ve güvenilir ürünleri ile yaygın bayi ve servis ağının olduğunu ifade etti.

Arçelik-LG ortaklığında sundukları iklimlendirme çözümleriyle yerli üretim gücünü desteklediklerini aktaran Ebiçlioğlu, "Türkiye'nin sektördeki dışa bağımlılığını azaltırken, 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Arçelik-LG ile Türkiye'nin ilk klima üretim tesisini açtık. Tesisimizde 2017 yılında Türkiye'nin ilk yerli ticari klima üretim hattını devreye aldık. Şimdiye kadar 160 milyon doların üzerinde yatırım yaptığımız Gebze klima fabrikamızla istihdama ve yan sanayimizin gelişmesine destek olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ebiçlioğlu, Türkiye'nin iklimlendirme sektöründe Çin, Japonya, ABD gibi dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden sonra önde gelen pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün büyüklüğü 70 milyar doları aşan dünya klima pazarından aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye beyaz eşyada olduğu gibi iklimlendirme ürünlerinde de, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri için, önemli bir üretim üssü konumuna geldi. AB uyum süreci çevre ve enerji verimliliği açısından sektörünü dönüştürüyor. Türkiye, Yakın Doğu ve Avrupa'nın en büyük klima üretim tesisi konumunda bulunan Gebze fabrikamızda ürettiğimiz çevre dostu ve yenilikçi ürünlerle tüketicilerin beklentilerini karşılıyoruz. Tüketicilerimizin nabzını en iyi şekilde tutarak, 2023 yılında 1 milyonun üzerinde klima üretimini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz."

"Türkiye'de klima üretimine başladığımızdan bu yana pazar lideriyiz"

Can Dinçer de yerli üretimin lokomotif gücü olduklarını belirterek, "İklim değişikliği nedeniyle yaz dönemi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi 2023 yılında önemli bir pazar büyümesini beraberinde getirdi. Arçelik-LG AR-GE yetkinliklerini pazarın ihtiyaçlarıyla birleştirerek 1 yılda 1 milyon klima üretimi başarısına ulaştı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de klima üretimine başladıklarından bu yana pazar lideri olduklarını kaydeden Dinçer, "Yenilikçi teknolojilerimizle klima sektörüne öncülük ediyoruz. Arçelik olarak Türkiye'nin ilk Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilen bulut tabanlı klimalarını tüketicilerle buluşturduk. Kullanıcılara sadece basit komutları değil, anlık enerji tüketimini de kontrol edebildikleri, iç hava kalitesi konusunda da fayda sağlayan bir arayüz sunduk. Türkiye'de ilk kez ürünlerimizi çevreci R32 soğutucu akışkanı ile çalışır hale getirdik. R32 gazı kullanımı ile ürünlerimizin enerji verimliliklerini daha da artırırken, kompresör teknolojisinde yarattığımız avantajlar ile ürünlerimizin kompresör garanti süresini, herhangi bir ön koşul olmadan 10 yıla çıkarttık. Sadece bu garanti bile Türkiye'de ürettiğimiz klima cihazlarımıza ne kadar güvendiğimizin bir kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, aynı yıl içinde 1 milyonuncu klimalarını ürettikleri için tüm çalışanlarıyla birlikte haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek, bu yıl Umut Kentleri'ndeki konutların iklimlendirilmesini desteklemek ve müşterilerin taleplerine cevap verebilmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Halihazırda kısmen yerli olarak ürettikleri VRS klima cihazlarının katma değeri daha yüksek olan modüllerini Türkiye'de üretime başladıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"AR-GE birimlerimizce tasarlanan ürünlerimiz sürdürülebilir üretim felsefemizin bir yansıması olarak 2023 Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 'Sürdürülebilir İnovasyon–Proses' kategorisinde ödüle layık görüldü. Yeni dönem projelerimiz arasında özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza büyük kullanım kolaylığı sağlayacak olan ses ile iletişim kurabilen modellerin yanında sektörde fark yaratan klima özelliklerini otomatik olarak müşterilerimizin kullanımına sunacak kontrol sistemleri var.

Müşteri ihtiyaçları ile şekillendirdiğimiz ürünlerimizin, üretimlerini de sürdürülebilir kılmak için fabrikalarımızı dönüştürerek geleceğe hazırlıyoruz. Yatırımlarımızda ürün kalitesini ve verimliliği en üst düzeye çıkartmak için yapay zeka destekli üretim otomasyon çözümlerini önceliklendiriyoruz. Günümüzde hayatın gerekliliği haline gelen uzaktan bağlantı özellikli ürünlerin ürün gamımızdaki hacmini artıracağız. Hava kalitesini iyileştirmeye yönelik teknoloji ve tasarımların ürünlerimize entegrasyonunu hızlandırarak devam ettireceğiz."

14 milyonun üzerinde ev tipi ve ticari klima üretimi

Arçelik-LG'nin Gebze fabrikası, toplamda 1,5 milyon adet ev tipi klima üretim kapasitesine sahip. Kuruluşundan bu yana toplam 14 milyonun üzerinde klima üretimi gerçekleştiren fabrika ile tüketicilere hem ev tipi hem de ticari olmak üzere gücünü çevreci R32 soğutucu gazından alan geniş bir ürün seçkisi sunuluyor.

Arçelik-LG'nin ev tipi split ürünleri A+++ enerji verimliliği, Wi-Fi ile uzaktan kontrol ve programlama, hava kalitesini otomatik kontrol, hızlı soğutma, alerjen smart ve maksimum hijyen gibi yenilikçi özellikler sunuyor.

Ticari modeller ise işletmelerde yoğun olarak kullanılan kaset tipi klima ve değişken debili split tip klima seçeneklerini içeriyor. Arçelik-LG'nin entegre alerjen filtre ve PM sensör teknolojileriyle donatılmış ürünleri alerji hassasiyeti bulunan tüketiciler için hava kalitesini artırırken, Sağlık Bakanlığı onaylı hijyen teknolojisine sahip modeller ortamdaki bakteri ve virüslerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlıyor.