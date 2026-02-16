ARİFOĞLU MARKASININ TARİHİ - Son Dakika
ARİFOĞLU MARKASININ TARİHİ

16.02.2026 11:31
Egzotik kokuları, şifalı bitkileri ve asırlık geleneğiyle Mısır Çarşısı, İstanbul'un kültürel mirasının en önemli duraklarından biridir. Köklü mirasın içinden doğan Arifoğlu, 1944 yılında açılan ilk aktar dükkânıyla bugün Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı güçlü markalardan biri haline gelmiştir.

Kurulduğu günden bu yana ürün gamını sürekli genişleten Arifoğlu, yüzlerce doğal ve organik ürünü tüketiciyle buluşturarak aktar geleneğini modern dünyaya taşımaktadır.

Güvenilir Gıda Duyurusu

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda, firmamızın haklı olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiştir. Bu karar ile birlikte, Arifoğlu ürünlerinin hiçbirinde katkı maddesi bulunmadığı resmî olarak ispatlanmıştır.

Güvenilir Gıdaya Yolculuk

Kalite, güven ve sürekliliği temel ilke edinen firmamız için halk sağlığı ve gıda güvenliği her zaman önceliklidir.

Satışa sunulan tüm ürünlerimiz; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar ile Bakanlık laboratuvarlarında, çift analiz yöntemiyle kontrol edilmekte; gerekli tüm testlerden geçirildikten sonra hijyenik koşullarda, el değmeden paketlenerek tüketicilerimize sunulmaktadır.

82 yıllık geçmişiyle gıda güvenliği ve kalitesi ile tüketici güvenini her zaman ön planda tutan Arifoğlu, aynı titizlik ve sorumlulukla üretimine devam etmektedir.

Doğal ve Organik Ürün Yelpazesi

Baharatlardan bitki çaylarına, bal ve arı ürünlerinden bitkisel yağlara, macunlardan doğal kozmetik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Arifoğlu; iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerle çalışarak sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketiciyle buluşturur.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden ve dünyanın dört bir yanından temin edilen hammaddeler, modern yöntemlerle işlenerek yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.

Türkiye'den Dünyaya Açılan Marka

Bugün Arifoğlu ürünleri, Türkiye genelindeki perakende mağazalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası zincir marketlerde yer almaktadır. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde mağazaları bulunan marka, aynı zamanda dünya pazarlarında Türk baharat ve doğal ürün kültürünü başarıyla temsil etmektedir.

