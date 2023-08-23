Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı - Son Dakika

Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı

Arjantin\'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı
Son Güncelleme: 23.08.2023 17:07

Arjantin'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde marketler yağmalanırken 30 kişi gözaltına alındı. Hükümet yetkilileri, bu eylemlerin komplo olduğunu ve ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kafa karışıklığı ve güvensizlik oluşturmak amacıyla planlandığını belirtti.

Arjantin'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde marketler yağmalanırken 30 kişi gözaltına alındı.

Arjantin'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halk marketleri yağmaladı. Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde hafta sonu yaşanan olaylarda onlarca motosikletli yağmacı marketleri bastı, rafları boşalttı. Market çevresinde büyük panik yaşanırken yağmacılar olay yerinden hızla kaçtı. Hükümet yetkilileri, bu eylemlerin komplo olduğunu ve ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kafa karışıklığı ve güvensizlik oluşturmak amacıyla planlandığını belirtti. Arjantin Güvenlik Bakanı Anbal Fernndez yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar, ülkede daha fazla karışıklık ve çatışmaya neden olur. Bunlar yağma değil, ortalığı karıştırmak için yapılan provokasyon başka bir şey değil" dedi.

Polis, Cordoba eyaletinde 12 marketin yağmalanmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 20 kişinin, Mendoza eyaletinde ise 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ülkenin başkenti Buenos Aires'te ise pazartesi gecesi yağmalama girişimi yerel halk tarafından engelledi. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA

Arjantin, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı - Son Dakika
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