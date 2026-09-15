Sedat Ünal'ı kim öldürdü sorusunun cevabı 18 yıl sonra bulundu: 7 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sedat Ünal'ı kim öldürdü sorusunun cevabı 18 yıl sonra bulundu: 7 şüpheli adliyede

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2008 yılında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarında ölü bulunan Kayserili Sedat Ünal cinayetinin şüphelileri 18 yıl sonra tespit edildi. Adalet Bakanlığı'nın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada baz istasyonu ve HTS kayıtları incelenerek Kayseri ve Antalya'da 7 şüpheli gözaltına alındı; zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Kayseri'de yaşayan Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülerek cesedinin Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

18 YIL SONRA YENİDEN AÇILAN DOSYA

Ünal'ın cesedinin 23 Kasım 2008'de Ürgüp ilçesi Karakaya köyü yakınındaki yol kenarında bulunmasıyla ilgili, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Kayseri ve Antalya'da gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BAZ İSTASYONU KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alınmış, yürütülen inceleme ve koordineli çalışmalar sonucunda, Ünal'ın söz konusu tarihte Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılarak T.G'nin çalıştırdığı ruhsatsız kumarhaneye gidip D.T, H.G. ve Y.B. ile kumar oynadığı belirlenmişti.

Ünal ile aynı kumarhanede olanların baz istasyonu hareketlerini takip eden ekipler, şüphelilerden U.D'nin cep telefonu hattının HTS kayıtlarını incelediğinde, önce kumarhane adresinde, daha sonra Ünal'ın öldürülüp bırakıldığı bölgede sinyal verdiğini tespit etmişti.

Aynı süreçte U.D'nin kumarhanede bulunan diğer şüphelilerle yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Kayseri'ye döndükten kısa süre sonra telefon hattını kapattığını belirleyen ekipler, şüpheli H.G'nin de kardeşleriyle telefon görüşmeleri yaptığını tespit etmişti.

Zanlılar, 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilmişti.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Sedat Ünal, Nevşehir, Cinayet, Antalya, Kayseri, Güncel, Ürgüp, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Ünal'ı kim öldürdü sorusunun cevabı 18 yıl sonra bulundu: 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Dev bankadan altın tahmini Dev bankadan altın tahmini
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Nathan Ake’nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı
Okulların ilk gününde renkli anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak hazırlandı Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
Uçak hazırlandı! Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
11:41
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü
11:34
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:41:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Sedat Ünal'ı kim öldürdü sorusunun cevabı 18 yıl sonra bulundu: 7 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement