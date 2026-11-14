ASELSAN Konya Genel Müdürü PMI zirvesinde maliyet-kalite dengesini anlattı

Project Management Institute (Proje Yönetim Enstitüsü-PMI) Türkiye tarafından düzenlenen ve proje yönetimi dünyasını bir araya getiren 32. Proje Yönetim Zirvesi kapsamında savunma sanayisinde proje yönetiminin değişen dinamikleri ele alındı.

Proje yönetimi alanında Türkiye'nin köklü buluşmalarından biri olan ve bu yıl "Fark Yarat, İz Bırak" temasıyla düzenlenen zirvede proje yöneticilerinin gelişen teknolojilere, değişen rollere ve yeni yetkinlik ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayabilecekleri ele alınıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve 1000'in üzerinde sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş'ın moderatörlüğünde "Savunma Sanayi, Denge: İkna ve Etki" başlıklı panel düzenlendi.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy, oturumda yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde sorun olarak görülen bazı konuların aynı zamanda fırsatlar da sunabileceğini belirterek, "Bunu bizim nasıl ele aldığımız, nasıl yönettiğimiz, gerçekten fark yaratan bir husus olarak öne çıkıyor." dedi.

Projelerde karşılaşılan sorunların denge kavramının içselleştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Özsoy, savunma sanayisinde proje yönetimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Muharebe sahasının son dönemdeki kadar hızlı değişmediğine işaret eden Özsoy, şunları kaydetti:

"(Muharebe sahası) Belki de hiç bu kadar asimetrik tehditler tarafından domine edilmemişti. Biz, karşı tedbir oluşturana kadar tehdit değişiyor, dönüşüyor. Bununla mücadele etmek aslında bizlerin asıl görevi olarak öne çıkıyor. Savunma sanayisi ve proje geliştirme süreçleri, hiç bu kadar savunma dışı sektörlere yakınsamamıştı. Maliyet, savunma sanayisinde belki daha önceki dönemlerde birinci planda değildi ama bugün maliyeti konuşmadığımız bir proje yok. Kalite ise sistemlerin kullanıldığı saha itibarıyla olmazsa olmazımız."

Özsoy, savunma sanayisinde hibrit modellerin öne çıktığı proje yönetimi anlayışını benimsediklerini belirterek, "Metodolojiler, ihtiyaçlar doğrultusunda evriliyor, dönüşüyor. Burada da bir denge arayışı var. Yeni bir denge ihtiyacının ortaya çıktığını düşünüyorum. Teknolojinin sağladığı öngörüyle insan muhakemesi arasında dengeyi sağlamamız gerekiyor. Benzer şekilde kullandığımız sofistike algoritmaların önerileriyle yöneticinin sorumluluğu arasında da bir denge ihtiyacı olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

"Yapay zeka savunma sanayisinde hem fırsat hem risk oluşturuyor"

HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) Genel Müdürü Mustafa Özçelik de savunma sanayisi projelerinde strateji, operasyon, insan ve yönetim alanlarında denge kurarken en fazla zorlanılan konuları değerlendirdi.

Her başlığın kendi içinde ciddi zorluklar barındırdığına dikkati çeken Özçelik, bu başlıkların öneminin dönemsel olarak değiştiğini ancak operasyonel zorlukların genellikle ön plana çıktığını ifade etti.

Savunma sanayisi projelerinde denge kurulurken karşılaşılan tehdit ve fırsatlara ilişkin örnekler veren Özçelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü özellikle Türk savunma sanayisi olarak kısıtlı kaynaklarla çok büyük beklentileri karşılamaya çalışıyoruz. Dünyada birkaç ülkenin yaptığı şeyi çok daha küçük kaynaklarla başarabilme çabası içerisindeyiz. Bu, hepimizin bir gerçekliği ama 'Bugün daha da zorlaşan ne?' derseniz aslında yapay zekanın da etkisiyle bugün değişimi konuşuyoruz. Yapay zeka, projelerde kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bir etken, büyük bir fırsat ama aynı zamanda bir tehdit. Yıllar evvel bir ürünün prototipinin çıkması, müşteride denenmesi, hazır hale gelmesi 15-18 ayları alırken bugün bu süreler 2 haftalara kadar indi. İnanılmaz örnekler duyuyoruz. Bu, müthiş bir fırsat ama aslında siz 15 aylık bir şeyi 12 aya, 9 aya indirdiğinize sevinirken başka birileri bunu haftalara indiriyorsa bu, muazzam bir risk."

"Başarı için tüm paydaşlar ortak hedef doğrultusunda hareket etmeli"

Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik AŞ (EHSİM) Genel Müdürü Fatih Say da projelerde zorlandıkları en önemli konulardan birisinin paydaş yönetimi olduğunu söyledi.

"Paydaşlar aslında neye öncelik veriyor?" diye soran Say, şunları dile getirdi:

"Şirket içinde birimler de birer paydaş, yöneticilerin ahengi önemli. Gerçekten herkes aynı şeyi mi yapıyor? Yani 170 gün öngörülen bir projeyi 165 günde bitiren, gerçekten işini yapmış sayılıyor mu? Yoksa ürün gerçekten doğru yeteneklerle müşterinin karşısına çıktığında, kullanıcıya hitap ettiğinde mi aslında siz işinizi yapmış oluyorsunuz? Bu bakışın her kesimde olması gerekiyor."

Say, savunma sanayisi projelerinde başarının sağlanması için tüm paydaşların ortak hedef doğrultusunda hareket etmesinin ve etkili paydaş yönetiminin önemine dikkati çekti.