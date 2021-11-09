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"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç - Son Dakika

"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

09.11.2021 15:52

Milyonlar asgari ücrete yapılacak 2022 zammına kilitlenirken, zammın beklenenden yüksek olacağı kulislerde açık bir şekilde dillendirilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalar yapan Cahit Özkan da asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını ifade etti. "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna da yanıt veren Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç. Endişe etmeyin" dedi.

Asgari ücrette 2022 zammı için nefesler tutuldu. Yeni yıla az bir zaman kala asgari ücret için siyasi partiler ve sendikalardan zam tahminleri yapılmaya başlandı. Henüz zam pazarlıkları resmi olarak başlamazken enflasyon ve TÜİK gibi mevcut veriler göz önünde bulundurularak 2022 asgari ücret zammının, beklenenden de daha yüksek olacağı kulislerde konuşuluyor.

"19 YILLIK AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDEKİ EN YÜKSEK ZAM OLACAK"

Bugün son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, asgari ücret tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Aslı Hünel'in birlikte sunduğu Günaydın Türkiye'de konuşan Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"VATANDAŞIN REFAHI ARTACAK"

"Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15, yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranında biz zam yaparak getirmişiz. Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK'in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor. Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır.

AK Partili Özkan'dan 'Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?' sorusuna yanıt: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan.

"19 YIL İÇİNDEKİ EN YÜKSEK ZAM OLACAK"

Orada da görülecektir ki inanın belki de, 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyonun yüzde 50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim. Buradan elde edebileceğimiz sonuç şudur, inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim."

"HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Cem Küçük'ün "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusu üzerine Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi.

Asgari ücret 4 bin lira olur mu? sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Asgari Ücret, Cahit Özkan, Enflasyon, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Asgari ücret 4 bin lira olur mu?' sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç - Son Dakika
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