Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi TİSK'ten açıklama geldi: Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi TİSK'ten açıklama geldi: Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz

12.06.2023 13:29

Gözler asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek için yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Akkol, TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili pazarlık süreci yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına; işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, yarın gerçekleşecek kritik toplantı öncesi asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.

"TİSK'İN DURUŞU BELLİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından konuşan Akkol, şunları söyledi:" Çalışanlar ve işverenlerin perspektifinden gelecekteki konulardan bahsettik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Kendisine ve ekibine hayırlı olsun. Yarın komisyon toplanıyor. Çok demokratik bir şekilde işleyen çok güzide bir komisyon. Bizler de yarınki çalışmaları bekliyor olacağız. TİSK'in duruşu belli.

"BAYRAM TATİLİNE GİRMEDEN SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesi beklentisi var. Biz de masaya getireceğiz. TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz."

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ DİKKATE ALINACAK

Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.

500 DOLAR HEDEFİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görevi devretmeden önce, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

ORAN ORAN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

YORUMLAR (3)
  • Mesut Biner: Sayın Bülent ben seni bilmem ama biz anlimizin teriyle çalışıyoruz şu şartlar da bu paralar yetmiyor çok sembolik rakamlar oluyor umarım hükümet gerekeni yapicak Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: 8506 lira çok bu millete en iyisi 5000 liraya düşürün bu kadar çok maaşa sapıtıyor insanlar Cevap Yaz 38 14 Yayından Kaldır
  • Baturalp Kıvanç: Sen nerede yaşıyor ve ne iş yapıyorsun çok merak ettim 4 13 Yayından Kaldır
500
Asgari ücret zam oranı Haziran verisine göre belirlenecek Asgari ücret zam oranı Haziran verisine göre belirlenecek

Asgari Ücret, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi TİSK'ten açıklama geldi: Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz - Son Dakika


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