Asgari ücretteki artışı fırsat bilip zam üstüne zam yapan zincir marketlere tepki yağdı

Yeni asgari ücret için hangi lider ne dedi? En sert yorum Ali Babacan'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 54,66 oranında rekor bir zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.

AYNI GÜN ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİLER

Maaşların artışını fırsat bilen marketler, aynı gün etiketleri değiştirdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.

İşte o görüntüler;