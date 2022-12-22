Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 54,66 oranında rekor bir zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.
Maaşların artışını fırsat bilen marketler, aynı gün etiketleri değiştirdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.
Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.
İşte o görüntüler;
Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücretteki artışı fırsat bilip zam üstüne zam yapan zincir marketlere tepki yağdı - Son Dakika