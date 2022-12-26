Bakan Muş, zincir marketlerin yöneticilerini uyardı, vatandaştan tepki gecikmedi!

Asgari ücretin 8.506 TL olarak açıklanmasının ardından marketlerde etiketler bir anda değişmeye başladı. Bu fırsatçılık vatandaşı canından bezdirirken Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve marketlere yönelik denetim başlatıldığını duyurdu.

4 MARKET YÖNETİCİSİ SÖZLÜ OLARAK DA UYARILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da 4 ulusal zincir marketin yöneticisini makamında ağırladı ve kendilerinin etiketler konusunda uyarıldığını söyledi. Muş'un tweet'inde "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER

Bu paylaşım ise fiyatlar konusunda isyan eden vatandaşları isyan ettirdi. Bakan Muş'un paylaşımının altına yorum yapan onlarca kişi, artık "uyarı"dan çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları: