 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları

Milyonları ilgilendiren asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek. TÜİK'in geçinme endekslerini masaya getirmesi beklenen toplantıda, sunulacak ekonomik verilerin ardından ilk kez rakam telaffuz edilecek. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada asgari ücrete yüzde 40-50 arasında zam gelmesi bekleniyor. İşte masadaki zam senaryoları...

18.12.2023 - 09:56,  Güncelleme: 10:16
Abone Ol

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci toplantı yapılacak. İşte asgari ücrette olası zam senaryoları...

TÜİK RAPOR SUNACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi.

Bakan Işıkhan, "Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları

TÜRK-İŞ: GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda açıklama yaptı. Ağar şunları söyledi. "Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
YORUMLAR (2)
  • UğuR DURAN: Eğer yılda bir kez asgari ücret değişimi yapılacaksa 17.000 altı Temmuzdan sonra çok değer kaybeder gibi görüyorum Yanıtla 7 0
  • Sabri Kiper: Bu kamera şakası olmamalı Yanıtla 5 0

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları - Son Dakika


10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Son Dakika
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:37:54. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement