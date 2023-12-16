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Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek - Son Dakika
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Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek

Milyonları ilgilendiren asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Görüşmede Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endekslerini masaya getirmesi bekleniyor.

16.12.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:35
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. İlk toplantıda rakam konuşulmadı. 2. toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 2. toplantıda TÜİK'in masaya geçinme endekslerini masaya getirmesi bekleniyor.

Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi.

Bakan Işıkhan, "Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek

TÜRK-İŞ: GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda açıklama yaptı. Ağar şunları söyledi. "Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

GÖZLER TÜİK'İN SUNACAĞI RAPORDA

Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek - Son Dakika
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