Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, ekonomik olarak yaşanan zorlukların ardından düğünlerde uygulamak için kendi aralarında yeni kararlar aldı.
Burada aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, "Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra yapılacak düğünlerde 50 bin TL'yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak.
Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler (xelat) olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır" dedi. Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak - Son Dakika Ekonomi