ASO'nun 2021 yılı elektronik sektörü ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Elektronik Sanayi Meslek Komitesi tarafından 2021 Yılı Elektronik Sektörü Yılın İş İnsanı ve Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

ASO Elektronik Komitesi Başkanı İbrahim Uğurlu, Teknopark Ankara'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan ham madde, üretim, lojistik gibi sorunların birçok ülkede üreticilerin yan sanayi ürünlerine ve tüketicilerin nihai ürüne erişimini güçleştirdiğini söyledi.

Sanayicilerin birlikte çalışarak, alternatif arayan bu talebin bir kısmını ülkeye çekebileceğini ifade eden Uğurlu, "Biz elektronik sanayinin üyeleri, diğer tüm sektörlerin iş birliği arayışlarına elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Günümüzde her ne üretiyorsak ona akıl katmanın, katma değeri artırmanın yolu elektronikten geçiyor. İnanıyoruz ki birlikte çalışırsak Ankara'yı Türkiye'nin, Türkiye'yi yakın coğrafyanın sanayi merkezi, sanayinin başkenti yapabiliriz." dedi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, elektroniğin üretimin nefesi olduğunu vurgulayarak, elektronik olmadan üretimin söz konusu olamayacağını belirtti. Gültekin, "Bugünkü sıkıntıları aşabilmek için elektronik sektörüne ihtiyacımız var. Dünyada elektronik ticaret hacmi giderek büyümekte. Üretim batıdan doğuya kaymakta, biz de bundan payımızı aldık. Dünya pazarlarında rekabet gücümüzü artırarak başarılı olduğumuzu kanıtladık. Elektronik sektörüne önem vermemiz ülkemizin ekonomisine güç katacaktır, darboğazdan çıkmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de sanayinin, sanayileşmenin, sanayiye dayalı ihracatın ülkenin kalkınması için en kritik faktörü olduğunu idarecilere anlatmak zorunda olduklarını söyledi. Yülek, kur dalgalanmasının önüne geçilebilmesi için Türkiye'nin çok güçlü sanayi yapısına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

"5 dolarlık çip 80 dolar oldu"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de savunma başta olmak üzere elektroniğe dayalı birçok alanda başarılı işlere imza atıldığına işaret ederek, Türkiye'nin artık yarı iletken çip üretir duruma gelmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Özdebir, şunları kaydetti:

"Stratejik ürünlerde, elektronik sektöründe son derece güzel uygulamalar yapıyoruz ama o yarı iletkenleri bize vermedikleri zaman hiçbir şey yapamayız, bu alana da mutlaka girmemiz lazım. Daha önce 5-10 dolara aldığımız çipler için 2026 yılına teslimat tarihleri verildi. 80 dolara kadar alabildiğimizde sevindik. Güç birliği yaparak sanayimizi, devletimizin kaynaklarını bu tarafa doğru yönlendirmemiz de şart. Türkiye ekonomisi, sanayisi para bol olduğu zaman hızlı büyüyor, olmadığı zamanda yerimizde sayıyoruz. AVM'ler, binalar yaptık. Bu kaynaklarla sanayilerimizi daha da geliştirebilirdik. Türkiye'yi pandemide 2 yıl üretim taşıdı. Bunu büyüterek, elektronikle katma değeri artırarak yolumuza devam etmemiz lazım."

Konuşmaların ardından Yılın İş İnsanı Ödülü Karel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Tunaoğlu'na, Üstün Hizmet Ödülü OSTİM Teknik Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mirzahan Hızal'a verildi.