Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Fed açıklamaları ve jeopolitik risklerle Asya borsaları karışık bir seyir izliyor.

18.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamındaki görüşmenin detaylarını paylaştı.

Şi Cinping'in, Biden ile görevi devretmeden önce yaptığı son görüşmede, başta Tayvan olmak üzere Pekin'in ilişkilerde "kırmızı çizgi" olarak gördüğü konulardaki tutumunu yinelediği bildirildi.

Şi, Çin'in diğer kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde egemenliğe ve deniz haklarına sahip olduğunu savunarak, "ABD, Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflerdeki ikili ihtilaflara müdahale etmemeli, provokasyon dürtülerini kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, bu yıl yüzde 2,5 ila 3,5 olarak öngördüğü büyüme tahminini, kötümser tahmin olan yüzde 2,5'e çekti. Yerel hükümetten yapılan açıklamada, revizyonun gerekçesi olarak "dış koşullardaki zorluklar" ve "politik belirsizlikler" gösterildi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, ekonomi ve fiyatlardaki gelişmelerin tahminler doğrultusunda seyretmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini tekrarladı.

Ülkede bugün açıklanan veriye göre eylül ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 4,8 azaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 38.232 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.323 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2 yükselişle 2.464 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 19.581 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 77.562 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Politika, Ekonomi, Japonya, Tayvan, Finans, Borsa, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.