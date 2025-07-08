Asya Borsalarında Trump Etkisi

Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerinde açık kapı bırakılabileceğine işaret etmesinin ardından Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, Başkan Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasının ardından azalan risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında Trump'ın tarife mektupları ana gündem maddesi olarak takip edilirken, Trump, Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağına dikkati çeken Trump, misilleme durumunda ise yüzde 25'lik tarife oranının artacağını kaydetti.

Trump, bölge genelindeki diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları da yayımladı. Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının, Malezya için yüzde 25, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Myanmar için yüzde 40 olduğunu aktardı.

Buna karşın Başkan Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Trump'ın tarifelerin ikili ilişkilere bağlı olarak yukarı ya da aşağı yönlü değişebileceğini bildirmesinin ticaret görüşmelerinde açık kapı bırakılabileceğine işaret etmesi bölgede risk iştahını artırıyor.

Öte yandan, Japonya'nın ABD ile görüşmelere devam edebileceğine dair haber akışı da Asya piyasalarını destekleyen bir diğer unsur oldu.

Bu gelişmelere ek olarak, Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,85'te sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ise politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük vergileriyle beraber Bankanın faiz artırımlarını öteleyebileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 artışla 39.728,5 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,81 yükselişle 3.114,95 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 kazançla 3.497 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 24.084 seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,03 altında 83.418 puandan işlem görüyor.