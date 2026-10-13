Atakum\'da fındıkta verimi 160 kiloya çıkarmak için 10 mahallede model bahçe kuruldu

Samsun'un Atakum ilçesinde fındık üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve üreticilerin gelirlerini yükseltmek amacıyla FINDEK Projesi kapsamında 10 mahallede model bahçeler oluşturuldu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen FINDEK Projesi ile fındık üretiminde doğru tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması, girdi ve işçilik maliyetlerinin azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan model bahçelerde modern tarım teknikleri üreticilere uygulamalı olarak gösterilirken, fındık üretiminin farklı aşamalarında yenilikçi yöntemlerin kullanılması konusunda eğitimler düzenlendi. Program çerçevesinde üreticilere çeşitli ekipman hibeleri de teslim edildi.

10 mahallede model bahçe oluşturuldu

Atakum ilçesinde Aslandamı, Elmaçukuru, Erikli, Kabadüz, Karakavuk, Kayagüney, Kurugökçe, Özören, Yeşiltepe ve Taflan Mahallelerinde toplam 10 FINDEK model bahçesi oluşturuldu. Belirlenen alanlarda fındık üretiminin her aşamasına örnek teşkil etmesi amacıyla modern tarım teknikleri ve yenilikçi sistemlerin kullanımına yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Proje ile bilimsel yöntemlerin tarımsal üretime kazandırılması, üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve fındık tarımında sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Üreticilere ekipmanlar dağıtıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Üreticilerimiz üretiyor, biz de onların her zaman yanında olmaya, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Hem teknik anlamda hem de ihtiyaç duydukları girdilerin temini noktasında onların yanında olmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje. Projede uygulamalı eğitim var. İçinde her şey düşünülmüş. Bir üreticinin birim alan verimini artırmaya yönelik uygulamalar var. Üreticinin maliyetini düşürmeye yönelik uygulamalar var. Atık yönetimi var projenin içinde. Bu da günümüzde çok çok önemli bir konu. Her şeyiyle düşünülmüş, güzelce hazırlanmış bir proje. Sağ olsunlar, Büyükşehir Belediyemiz de her projemizde, her çalışmamızda olduğu gibi finansal anlamda bizlere ve üreticilerimize destek olma noktasında her türlü katkıyı sağlıyor. Fındığın ne çileli bir serüveni olduğunu, ne şartlarda üretildiğini bilen birisiyim ve şu an hala harmanda fındık görüyoruz. Hala fındığı kurutmaya uğraşıyor üreticimiz. Gerçekten ülkemize çok ciddi anlamda döviz getirisi sağlayan bu ürün, oldukça meşakkatli bir yolculuk sonucunda üretiliyor ve pazara indiriliyor. Hala bakın, üreticimiz kurutmaya çalışıyor. Budamayı tam anlamıyla yapmadığınız zaman bahçeyi yeterince havalandıramamış olursunuz. Çok ağaçtan çok fındık olur ama çok daldan çok fındık olmaz. Yani budamayı düzgün yapacağız. Gübrenin yersiz kullanımı fayda sağlamadığı gibi bazen sıkıntı da oluşturabiliyor. Siz o gübreyi bahçeye atıyorsunuz ama toprağınızın ona ihtiyacı yoksa fazladan bir maliyet unsuru oluşmuş oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Toprak tahlili de bu projenin içinde olan bir şey. Toprak tahliline bağlı olarak gübreleme yapılacak olması da güzel bir şey. Tabii, bunların yanı sıra hastalık ve zararlılarla mücadele de önemli. Eğer yeterince mücadele etmezseniz fındık kurduyla, dalkıran zararlısıyla, küllemeyle ve günümüzde yoğun zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele etmediğiniz takdirde ne kadar üretirseniz üretin, oradan ürün almanız ve para kazanmanız mümkün olmuyor. Son zamanlarda projede maliyeti azaltan unsurlar da olduğunu söyledik. File kullanımı, bugün hasat işçiliğini yüzde 70'lere varan oranda düşürüyor. Projede dal parçalama makinesinden de bahsedildi. Bu makine ortak kullanımda olacak. Dal parçalama makinesi, üreticinin budama artıklarının en iyi şekilde değerlendirilip organik gübreye çevrilebileceği bir çalışma olmuş. Bu da projeyi ayrıca önemli kılan unsurlardan birisi" dedi.

"Bundan sonraki projelere de bu projenin kaynaklık ve zemin oluşturacağına inanıyorum"

Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekili Ali Korkmaz, "Eğitim dendiği zaman çoğu insan artık yapay zekadan indirmiş olduğu bilgiyi okuyarak eğitim aldığını zanneder duruma geldi. Değerli arkadaşlar, ben yapay zekayı çok iyi kullananlardan biriyim ama hiçbir zaman eğitimimi onun üzerine kurmuyorum. Çünkü eğitimde bir süreç vardır: Okuduğunuzu özümseme, anlama ve uygulama süreci. Yapay zekada bu yok. Dünyanın en süper bilgisini 10 saniyede alıyorsunuz. Kısa zamanda almış olduğunuz bu bilginin değerini bilmiyorsunuz. Çünkü hemen kazandınız. Şimdi buradaki eğitimde kasıt, yüz yüze, sahada uygulamalı, birebir bir eğitim. Yani geleneksel bir eğitim. Dolayısıyla yapay zeka çağında dahi bu eğitimin öneminin çok büyük olduğuna inanıyorum. Gerçekten bu tip çalışmaların devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeye sunmuş olduğumuz finansal katkıdan dolayı inanıyorum ki sahada çok güzel sonuçlar elde edilecek. Bundan sonraki projelere de bu projenin kaynaklık ve zemin oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Programda ayrıca Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut Güler ve Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü de konuştu. Program fındık bahçesinde toprak örneği alınmasıyla son buldu.

Proje hakkında bilgi

Proje kapsamında Atakum'daki 30 bin 939 dekar fındık alanında dekar başına 100-130 kilogram olan verimin 160 kilograma çıkarılması, model bahçelerde fındık içi randımanının ise yüzde 54-56 seviyelerine yükseltilmesi hedefleniyor. Toplam 1 milyon TL kamu bütçesiyle yürütülen proje çerçevesinde üreticilere budama ekipmanları, feromon tuzak kitleri ve jüt çuvallar dağıtılacak; 100 noktadan alınacak toprak örnekleri analiz edilecek ve hasat öncesi pestisit kalıntı analizleri ücretsiz yapılacak. Ayrıca 10 mahalledeki üreticilerin ortak kullanımına sunulacak mobil dal parçalama makinesiyle budama atıklarının değerlendirilmesi sağlanacak. Eğitimlerle doğru budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, güvenli hasat ve depolama konularında üreticilerin bilinçlendirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor.