ATB'de mevcut başkan Ali Çandır, güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

ATB'de mevcut başkan Ali Çandır, güven tazeledi

07.10.2022 15:28
ATB'de mevcut başkan Ali Çandır, güven tazeledi

2009 yılından bu yana 3 dönemdir Antalya Ticaret Bıorsası'nın başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı.

2009 yılından bu yana 3 dönemdir Antalya Ticaret Bıorsası'nın başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçimi için sandık başına gitti.

ATB'nin 1 Ekim'de yapılan ilk tur seçiminde, meclis üyeliğine Murat Köseoğlu, Nuri Büyükselçuk, Ahmet Yılmaz, Veli Karasu, Kadir Sarıcalar, Erdoğan Ekinci, Cüneyt Doğan, Sedat Ekici, Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Ragıp Gök, Mert Sönmez, Adnan İngeç, Mustafa Cahit Sönmez, Ali Çandır, Tuncay Özden, Selçuk Çelebi, Hakkı Ergin Civan, Abdullah İnan seçilmişti. Meclis üyeleri seçimin ikinci turunda, yönetim kurulu, disiplin kurulu TOBB delegeleri seçildi. Seçimde Ali Çandır'ın yönetim listesi, meclis üyelerinden tam destek aldı.

"Çandır güven tazeledi"

2009 yılından bu yana 3 dönemdir ATB'nin başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı. Ali Çandır başkanlığındaki Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeliklerine, Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav, Ragıp Gök seçildi.

Seçimde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul delegeliğine Nuri Büyükselçuk, Selçuk Çelebi ve Adnan İngeç seçilirken. ATB disiplin kurulu üyeliklerine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Nuri Cengiz, Derviş Kaymaz, Mustafa Fettahoğlu, Hakan Tayfun Aydın seçildi.

"Daha fazla çalışacağız"

Çandır seçim sonrası yaptığı değerlendirmede, meclis üyelerine destekleri nedeniyle teşekkür etti. 100 yıllık geçmişe sahip ATB'nin yönetiminde bulunmanın büyük bir onur olduğunu, aynı zamanda büyük bir sorumluluk getirdiğini kaydeden Çandır, proje odaklı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Borsa'nın yüzyıllık tarihine yakışacak, barış ortamında seçim gerçekleştirdiklerini belirten Çandır, "Demokratik haklarını kullanarak sandık başına giden tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde borsanın çıtasını daha da yükseltmek için çalışacağız. Fark oluşturucu çalışmalarımızla ülkemiz, kentimiz, tarım sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Ispartalı kuaför EUROCUP Türkiye Şampiyonası'nda jüri olarak görev yaptı Ispartalı kuaför EUROCUP Türkiye Şampiyonası'nda jüri olarak görev yaptı Antalya haberleri... Kaş'ta dalış turizmi gelişiyor Antalya haberleri... Kaş'ta dalış turizmi gelişiyor
Kaynak: İHA

Ali Çandır, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATB'de mevcut başkan Ali Çandır, güven tazeledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: ATB'de mevcut başkan Ali Çandır, güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement