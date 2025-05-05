ATB, Uzak Doğu'ya Kesme Çiçek İhracatını Geliştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATB, Uzak Doğu'ya Kesme Çiçek İhracatını Geliştiriyor

ATB, Uzak Doğu\'ya Kesme Çiçek İhracatını Geliştiriyor

Antalya Ticaret Borsası, Japonya ve Güney Kore'de kesme çiçek sektörü için temaslarda bulundu.

05.05.2025 12:57
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Antalya Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü URGE projesi kapsamında Japonya ve Güney Kore'de kesme çiçek sektörüne yönelik temaslarda bulundu.

Antalya Ticaret Borsası'nın, "Kesme Çiçek İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi" çerçevesinde düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında Japonya ve Kore'ye çıkarma yapıldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, ilk Japonya'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Japonya Çiçek Ticareti Birliği Başkanı Yoshihiko Nishio'dan Japonya'daki kesme çiçek sektörü ve ticaret potansiyeli hakkında bilgi aldı. Japon ithalatçı firmalarla B2B toplantılar gerçekleştiren heyet, iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Çiçek mezatı ve hal ziyaretleri

Tokyo'daki Ota Çiçek Hali ve Kawasaki Çiçek Hali'ni ziyaret ederek mezat süreçleri ve ticari işleyiş hakkında yerinde bilgi edinen heyet ayrıca, Classic Japan ve Otani firmalarını da ziyaret ederek Japonya kesme çiçek sektörü üzerine temaslarda bulundu.

Kore'de B2B görüşmeler ve büyükelçilik ziyareti

Programın ikinci durağı Güney Kore oldu. Seul'de düzenlenen B2B toplantılarda Koreli ithalatçılarla bir araya gelen ATB üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Seul Ticaret Müşaviri Özlem Üntez'den Kore'ye ihracat süreçleri hakkında bilgi aldı. Toplantıya katılan Namseul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve E-Business Odalar Başkanı Cho Won Gıl, Kore kesme çiçek pazarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. ATB Başkanı Ali Çandır, temaslar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Murat Tamer'i de ziyaret ederek, iki ülke arasında ticaretin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Heyet, Seul Çiçek Hali ve mezatını da ziyaret ederek sektörü yakından inceledi.

"Pazar arayışlarımız devam ediyor"

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın Türkiye kesme çiçek üretiminin lideri olduğunu vurguladı. Üyelerinin hem üretim kapasitesini hem de ihracat hacmini artırmayı hedeflediklerini belirten Çandır, daha önce Kolombiya, Birleşik Krallık ve Kenya'da da benzer çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Çandır, "Japonya ve Kore gibi Uzak Doğunun önemli ticaret merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle üyelerimizin ihracat altyapılarını güçlendirmeyi, yeni pazarlar edinmelerini ve mevcut pazarlarda kalıcı olmalarını amaçlıyoruz. URGE projeleriyle üyelerimize hem ticari hem de teknik anlamda ciddi kazanımlar sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATB, Uzak Doğu'ya Kesme Çiçek İhracatını Geliştiriyor - Son Dakika

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