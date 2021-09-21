Ankara'da "Teknoloji Geliştirme Merkezi Projesi" hayata geçiriliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Gürsel Baran, Türkiye'nin sanayi ve ticaretini ile ekonomisini daha da geliştirmesi ve ihracatını artırması için yeni genç girişimcilere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Gençlerimizi, ekonomik kalkınmamızda rol üstlenecek, ülkemizi girişimci liginde üst sıralara taşıyacak adımları atmalıyız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş insanlarının dünyada gelişen yeni nesil girişimcilik kültürüne uyum sağlamaları ve Ankara'da yüksek katma değerli girişimlerin artması amacıyla ATO, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulunun koordinasyonunda hayata geçirilecek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Projesi'nin istişare toplantısı ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlü bir şekilde varlığını koruması gerektiğine dikkati çekerek, maliyetli bir coğrafyada yaşandığını, bu coğrafyada varlığın sürdürebilmesi için sahip olunması gereken güçlü ekonomi için gençlerin girişimciliğine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Türkiye'nin sanayi ve ticaretini ile ekonomisini daha da geliştirmesi ve ihracatını artırması için yeni genç girişimcilere ihtiyacı olduğuna işaret eden Baran, "Gençlerimizi, ekonomik kalkınmamızda rol üstlenecek, ülkemizi girişimci liginde üst sıralara taşıyacak adımları atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de yeni neslin, kabiliyetlerini yükselttiğini ve bu yeteneklerin teknoloji üretebilir bir ülke haline gelmek için kullanılması gerektiğini kaydetti.

ATB Başkanı Faik Yavuz da gençlerin girişimciliğe yönlenmesinin önemine değinerek, dünyada temiz enerjinin gündemde olduğu bu süreçte genç girişimciliğin daha da önemli hale geldiğini kaydetti.

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan, başkanlık ettiği toplantıda proje hakkında bilgi verdi.

Toplantıya TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Damla Büyüktaşkın ile TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu üyeleri de katıldı.