ATO Başkanı Gürsel Baran: Finansmana Erişim ve İş Yapma Maliyetleri Düşürülmeli

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2025'te enflasyonun kademeli düşüşü ve büyümenin daha sürdürülebilir bir zemine oturması için istihdamı, üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden politikaların desteklenmesi gerektiğini belirterek, "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesidir" dedi.

ATO 29. Dönem 27. Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi vererek, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 2025'te enflasyonun kademeli düşüşü ve büyümenin daha sürdürülebilir bir zemine oturması için sıkı bir kamusal tasarruf, itidalli faiz indirimi, istihdamı, üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden politikaların desteklenmesinin önemine değinen Baran, "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesidir. Ankara Ticaret Odası olarak, ticari hayatta güçlü bir yıl geçirmek için üyelerimizin sesini karar alıcılara duyurmaya ve istişareyi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Notu artırılan tek ülke Türkiye"

İç talepteki yavaşlamanın sanayi üretimini zorladığını kaydeden Baran, kapasite kullanım oranında da arzu edilen noktada olunmadığını söyledi. Bunlara rağmen, Türkiye'nin üç büyük küresel kredi derecelendirme kuruluşu tarafından not artırımı alan tek ülke olduğunu belirten Baran, "Bu durum, ekonomide atılan rasyonel adımların uluslararası piyasalarda güven oluşturduğunu gösteriyor. Bu yüzden enflasyondaki iyileşme kalıcı hale gelene kadar ihtiyaç duyulan reçetelerin uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı faiz indirimini, finansmana erişimi kolaylaştıracağına inanarak olumlu buluyoruz. Bu vesile ile seçici kredilerin önemini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

"Konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi önemli"

İflas anlaşması konusundaki sorunların çözüme kavuşmasını gündemlerinde tuttuklarını kaydeden Baran, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ı ziyaret ederek, konkordato konusunun bazı kötü niyetli çevrelerce suistimal edildiğini ve bir şirkete sağlanan koruma kalkanının onlarca şirketi batma noktasına getirdiğini anlattıklarını söyledi. Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Paketi kapsamında, alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözetecek şekilde yeni bir İcra ve İflas Kanunu hazırlanacağını ve konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılacağını öğrendik" şeklinde konuştu.

"SGK prim indiriminin 4 puana düşürülmesi haksızlıktır"

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini düzenli yapan iş yerlerine uygulanan 5 puanlık indirimin imalat sektörü hariç diğer sektörlerde 4 puana düşürülmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağının altını çizdi. SGK'ya milyarlarca liralık prim borcu olan tüzel kişilerin, vergi gelirlerinin artışında sıkıntıya sebep olduğunu belirten Baran, "Vergisini, devlete olan borcunu ödemeyenler sürekli çıkan aflar ve barışlarla ödüllendirilirken, düzenli ödeme yapanlara yönelik bu tavır haksızlıktır. Bizim, kamuyu güçlendirmemiz, kamu gelirlerini artırmamız için devlete olan borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı bir yapı kurmamız gerekiyor, küstüren kıran bir yapı değil" dedi.

Toplantıya ayrıca, ATO Eski Başkanı ve ATO Şeref Üyesi Sinan Aygün ile Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı ve ATO Şeref Üyesi Ali Coşkun da konuk olarak katıldı. - ANKARA