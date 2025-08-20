ATO\'da "Türkiye-Endonezya İş Forumu" yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Endonezya ile ticarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşacaklarını belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz iş forumunun, bu hedefe yönelik önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Endonezya İş Forumu, ATO Başkanı Baran, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın katılımıyla, ATO'da yapıldı.

Baran burada yaptığı konuşmada, Endonezya ile Türkiye'nin coğrafi uzaklığa rağmen, kalben yakın ülkeler olduğunu, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiğini bildirdi.

Türkiye ile Endonezya dış ticaretinin, geçen yıl sonu itibariyle 2,4 milyar dolar düzeyinde olduğunu anımsatan Baran, "Endonezya ile ticaretimizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş forumunun bu hedefe yönelik önemli bir adım olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma sanayi alanındaki ortaklık, daha ileriye taşındı"

Baran, katılımcılara Ankara'nın ekonomisi hakkında bilgi vererek, başkentin savunma ve havacılık, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle rekabet gücü yüksek bir şehir olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile Endonezya arasındaki güçlü ilişki ağlarına değinen Baran, şunları kaydetti:

"Türk kara araçları sektörünün liderlerinden FNSS ile Endonezya'nın savunma sanayi şirketi PT Pindad, Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen 'KAPLAN MT' tankını işbirliğiyle başarıyla üretiyor. Savunma sanayi alanındaki bu güçlü ortaklık, geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan stratejik anlaşma ile daha da ileriye taşındı. Bu kapsamda Türkiye, SARP uzaktan komutalı silah sistemi, CENK radar sistemi, ÇAKIR seyir füzesi ve SUNGUR hava savunma sistemi teknolojilerini Endonezya'ya transfer edecek. Bunlar, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atacağının göstergesi."

İyi niyet protokolü

Forum kapsamında, ATO ile Cakarta Ticaret ve Sanayi Odası arasında iyi niyet protokolü de imzalandı.

İki ülke iş dünyası arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesini, ortak girişimler ve işbirliklerinin teşvik edilmesini hedefleyen protokol kapsamında, taraflar iş dünyasına yönelik bilgi paylaşımı, ortak yatırım ve iş geliştirme imkanlarının oluşturulması, teknik uzmanlık desteği, karşılıklı heyet ziyaretleri, ikili iş toplantıları ve konferansların düzenlenmesi gibi konularda birlikte çalışacak.