ATO, Dış Ticaret Eğitim Programları Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO, Dış Ticaret Eğitim Programları Mezunlarını Verdi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türkiye'nin dış ticaretini geliştirmek amacıyla sürdürdüğü Dış Ticaret Eğitim Programları'nın 2024 yılı ilk dönemi mezunları sertifikalarını aldı. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, gençlerin dış ticaret ordusuna neferler kazandırdıklarını belirtti. Programa katılan üniversite dekanları ve akademisyenler, ihracatın ülke gelişimine katkılarına vurgu yaparak nitelikli dış ticaret uzmanlarına olan ihtiyacı dile getirdi. Sertifika alan gençler, Avrupa'da deneyim kazanma fırsatı elde etti.

27.06.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türkiye'nin dış ticaretini geliştirmek amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürdüğü "Dış Ticaret Eğitim Programları"nın 2024 yılı ilk dönemi mezunlarını verdi. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak gençlerimizi donatarak, dış ticaret ordumuza neferler kazandırdık" dedi.

Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi'nden 21 öğrenci sertifikalarını ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen programla ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'dan aldı.

Programa, ATO Başkan Yardımcısı Aktay'ın yanı sıra TED Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Levent Akdeniz, OSTİM Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Polat, Çankaya Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Yurtseven, Başkent Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Dağıstan ile akademisyenler yer aldı. Programın açılışında konuşma yapan Aktay, ihracatın ülke gelişimine, büyümesine, istihdamına ve vergi gelirlerine katkılarına değinerek, Türkiye'nin ürünlerini dış pazarlara satacak nitelikli dış ticaret uzmanlarına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Aktay, "Ankara Ticaret Odası olarak gençlerimizi donatarak, dış ticaret ordumuza neferler kazandırdık" dedi.

"Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmenin yollarından biri ihracatı artırmak"

Ülkelerin siyasi bağımsızlığını sürdürebilmesinin şartlarının başında ekonomik bağımsızlık geldiğine dikkat çeken Aktay, "Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmenin yollarından biri ihracatı artırmak. Daha çok ihracat, daha çok üretim, istihdam, vergi ve nihayetinde daha çok büyüme ve gelişme anlamına geliyor" diye konuştu.

Covid-19 pandemisinden bu yana küresel ekonomideki büyük değişimle tedarik zincirlerinin ve lojistik güzergahlarının farklılaştığını kaydeden Aktay, "Jeopolitik konumumuz, tüketim pazarlarına yakınlığımız, üretim kabiliyetimiz ülkemize yeni fırsat kapılarını açıyor. Türk girişimcilerle ortak işletme kurarak üçüncü ülkelere ihracat yapmak isteyen yabancı ülkeler ve fırsatlar var. Fırsatları değerlendirebilmek için de hazır olmak gerekiyor" dedi.

Dış ticaret uzmanlarının gerekli bilgiyle mücehhez bir vaziyette çalışmaya başlamasının kıymetli olduğunu kaydeden Aktay, "Hayatın da bir üniversite olduğunu, öğrenmek isteyenler için fırsatların bulunabileceğini bilmeniz ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Donanımınızı güçlendirmek için hayatınızda eğitime her zaman yer vermenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Aktay'ın konuşmasının ardından programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika alan gençler Avrupa şirketlerinde deneyim kazanacak

Sertifika alan gençler, Erasmus For Young Entrepreneurs (EYE) Genç Girişimciler Programı kapsamında, ATO ve Avrupa Birliği Komisyonu desteğiyle, Avrupa'da seçecekleri bir ülkede, yabancı bir işletmede 4 ay süreyle deneyim elde etme imkanı kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, İhracat, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO, Dış Ticaret Eğitim Programları Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: ATO, Dış Ticaret Eğitim Programları Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement