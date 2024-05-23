ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Filistin'e Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Filistin'e Destek Mesajı Verdi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Filistin\'e Destek Mesajı Verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü'ne üzerinde 'Hepimiz Filistinliyiz' yazılı Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar ile katılarak, Filistin'e destek mesajı verdi. ATO Başkanı Baran, etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı mezalime dikkat çekerek, desteklerini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin en somut göstergesi olarak İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulması kararının arkasında olduklarını belirtti.

23.05.2024 10:09
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü'ne üzerinde "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar ile katılarak, Filistin'e destek mesajı verdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Nihat Uysallı'dan oluşan ATO heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ABD'nin New York kentinde düzenlenen "41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü" etkinliklerine üzerinde "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar ile katılarak, Filistin'e destek mesajı verdi. Etkinlikte konuşma yapan ATO Başkanı Baran, kürsüye de "Hepimiz Filistinliyiz" atkısıyla çıktı.

Etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Gülay Aydemir de yer aldı. Programda Baran'a Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından bir plaket takdim edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Baran, Türk-Amerikan toplumunun ABD'deki en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Türk Günü Yürüyüşü'nün Amerikan toplumuna Türk kültürünü tanıtma ve Türk toplumunun çeşitli yönlerini sergileme fırsatı sunan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, binlerce kişinin katıldığı etkinliğin Amerikan toplumu tarafından da ilgi gördüğünü kaydetti. Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak biz de bu önemli etkinliğe üzerinde 'Hepimiz Filistinliyiz' yazılı Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar ile katılarak, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına uyguladığı mezalime dikkati çekmek, destek vermek istedik. Dünyanın neresinde olursak olalım aklımız, kalbimiz hep Filistinli kardeşlerimizle. Umut ediyorum en kısa zamanda bu katliam son bulur" dedi.

"Tedbirlerin arkasındayız"

Türkiye'nin Filistin'de uygulanan insanlık dışı muameleye ve Gazze'de yaşanan zulme tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri durdurma kararının Filistin davasına verdiği desteğin en somut göstergesi olduğunu kaydeden Baran, "İş dünyası olarak bu zorlu sınavda Gazze'nin yanında yer alan ve insanlık dışı uygulamalara karşı sesini yükselten devletimizin aldığı bu kararın ve hayata geçirilen tedbirlerin arkasındayız. Filistin'in haklı davasını her ortamda, her mecrada dile getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Filistin'e Destek Mesajı Verdi - Son Dakika

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