ATSO Başkanı Çetin: "Antalya turizmi ve Türkiye ekonomisi için hayati bir yıl" - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Bu yıl Antalya turizmi hem bizim hem Türkiye ekonomisi açısından hayati bir değer taşımaktadır. Almanya ve İngiltere pazarlarında toparlanma olacaktır. İsrail gibi pazarlar için de daha fazla çaba harcayacağız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıda oda faaliyetlerinin yanı sıra gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, "İnşallah Rusya ve Ukrayna'da çok olumsuz gelişmeler görmeyiz. Bu yıl Antalya turizmi hem bizim hem Türkiye ekonomisi açısından hayati bir değer taşımaktadır" derken, 11 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun önemine işaret etti. Sektörlerin en çok dile getirdiği konunun elektrik ve doğal gaz zamları olduğunu belirten Çetin, "Mermer ve madencilik grubumuzdan oteller ve diğer gruplarımıza kadar birçok komitemizin gündeminde elektrik ve doğal gaz zamları en önemli konu oldu. 36. Grubumuz genişletilmiş komite toplantısı yaptı. Antalya'da turizmdeki durumdan dolayı indirimli tarife uygulanması, tarifelerin düşürülmesi, ödemelerin yaza kadar ertelenmesi talepleri geldi. Bu talepleri her platformda dile getirdik. Elektrikte tepkiler üzerine şimdi esnafa dönük bir indirim yapılacağı açıklandı. Bu konuda da bir uyarı yapmamız gerekiyor. Ticarethanelere elektrik indirimi pandemi kira desteğine benzememelidir. Pandemide esnafa 3 ay bin lira kira desteği verildi. Bizim kapalı otellerimize, mağazalara, restoranlara bir faydası olmadı. Bugün de oteller, yiyecek-içecek işletmeleri, mağazalar, okullar, yani bütün KOBİ'lerde ciddi sıkıntı var. Basın toplantısında da söyledim, elektrikte tüm işletmeleri kapsayan genel ve anlamlı bir indirim yapılmalıdır" dedi.

"Tüm sektörler kredi ve KDV indirimi talep ediyor"

Tüm sektörlerin kredi ve KDV indirimi beklediğini belirten Çetin, "Elektrik dışında tüm sektörlerde kredi talebi ve KDV indirimi talebi geliyor. Bakanlarla toplantılarda bunu da dile getirdik. Gıdada KDV indirimi her bakımdan doğru ve yararlı oldu. Artık KDV farkları konusunda da düzenleme bekliyoruz. Bunun dışında KDV indirimiyle birlikte firmalarda etiket denetimi yapılması ve enflasyonun sorumlusunun firmalarmış gibi bir hava oluşturulması doğru olmamıştır. İki yıl önce enflasyon tek haneyken bu işletmeler yine aynı işletmelerdi. KDV indirimi de talepleri de her sektörümüzden gelmektedir. KDV düzenlemesi hükümetin gündeminde, bu düzenlemenin biran önce yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Antalya sosyal sermaye bakımından zayıf kaldı"

Antalya'nın sosyal sermaye bakımından zayıf kaldığına değinen Çetin, "Fakat bir sorunumuz daha var. O da Antalya'nın sosyal sermayesinin zayıf olmasıdır. Maalesef Antalya sosyal sermaye bakımından zayıf kaldı, oysa günümüzde sosyal sermaye paradan, yani parasal sermayeden daha önemli. Sosyal sermaye, kurumlar arasında, firmalar arasında işbirliğidir. Kurumlarımız yeterince bir araya gelmediği gibi, sektörlerimizde de firmalar arası işbirliği yetersiz kalıyor. Biz sektörümüzdeki diğer firmayı rakip görüyoruz, oysa rakip firmayla bile işbirliği yapmalıyız. Yine de bu konuda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bir sektörde 30-40 üyemiz bir araya gelse, bir sermaye koysa biz de destek oluruz. Bir yer alır ve sektörel toplu işyeri projesi yaparız. Ben 10. Grubumuzdan ve bu konuyla ilgili komitelerimizden rica ediyorum. Bu konuyu söyleyip bize bırakmayın. Bir araya gelin, sektör olarak bir adım atın. Hep birlikte çalışalım" şeklinde konuştu.

Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları

Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Çetin, "Geçen ay söylemiştim. Mayıs ayında Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları'nı düzenliyoruz. ANFAŞ'ta iki günlük bir organizasyon olacak. Bir tarafta Devlet Destekleri Zirvesi yapacağız. Bir tarafta Sanayi Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız ile birlikte San-Tek proje pazarını düzenleyeceğiz. Üçüncü kısımda ise networking etkinliği olacak. Networking kapsamında iş insanları arasında hızlı tanışma etkinliğimiz olacak. Ayrıca isteyen komitelerimize sektörel B2B görüşmesi organize edeceğiz. Örneğin inşaat ve emlak sektörlerimiz görüşme yapmak isterse hızlı B2B yaptıracağız. Bilişim sektörü turizm sektörüyle tanışma ve B2B isterse iki sektörü buluşturacağız. Sadece Antalya değil, Burdur ve Isparta firmaları da gelecek. Amacımız bölge içi ticareti geliştirmek, firmalarımızı potansiyel tedarikçi ve müşteri ile buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya krizi

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krize de değinen Davut Çetin, "Maalesef Ukrayna'da gerilim arttı. Türkiye şu ana kadar Ukrayna'da dengeli bir pozisyon almıştır, bu politikanın korunmasını bekliyoruz. Çatışma olmamasını, Rusya'ya yaptırımların Türkiye'yi de etkilememesini temenni ediyorum. Bugün petrol fiyatı, Rusya parası rublenin değeri, buğday fiyatı, doğal gaz fiyatı çok aşırı değişmedi. Fakat çatışma olmasa bile Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Rusya bizim turizmde birinci, ihracatta ikinci pazarımız. Aslında ihracatta da dolaylı olarak birinci pazarımızdır. Ukrayna hem ihracatta hem turizmde üçüncü pazarımız, hatta geçen yıl ikinci ülkeydi. Bir savaş olmaması için dua ediyoruz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu

Antalya'nın 11 Mart'ta Diplomasi Forumu'na ev sahipliği yapacağını söyleyen Çetin, "Mevlüt Çavuşoğlu bakanımızın gayretleriyle bu yıl ikincisi düzenleniyor. Antalya'nın küresel organizasyonlara ev sahipliği yapması açısından önemli bir organizasyondur. Forumun bu koşullara rağmen başarılı olmasını ve Türkiye'nin konumuna fayda sağlamasını diliyorum. Türkiye son dönemde dış politikada yeni açılımlar yapmaktadır. Körfez ülkeleriyle ilişkiler yeniden kurulmaktadır. İsrail Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaretler sonrasında İsrail ile ilişkiler de gelişecektir. Antalya bir dönem İsrail'den çok ziyaretçi alırdı. Umarım Antalya'da İsrail'den konukları yeniden görürüz. İnşallah Rusya ve Ukrayna'da çok olumsuz gelişmeler görmeyiz. Bu yıl Antalya turizmi hem bizim hem Türkiye ekonomisi açısından hayati bir değer taşımaktadır. Almanya ve İngiltere pazarlarında toparlanma olacaktır. İsrail gibi pazarlar için de daha fazla çaba harcayacağız. Antalya'nın ırk, din, milliyet ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir barış ve huzur şehri olduğunu göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Nargile kafeler kapalı ama ruhsat ücreti ödemeye davam ediyorlar"

Toplantıda söz alan meclis üyeleri sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meclis Üyesi İlyas Kama, nargile kafelerin pandemi nedeniyle kapalı olmalarına karşın ruhsat ücretlerinin tahsil edilmeye devam ettiğini dile getirdi. Kama, "Bu konuda çok şikayet geliyor. Nargile kafeler pandemi başından beri kapalı ama ruhsat ücreti sürekli tahsil ediliyor. Ödenmezse ruhsatların iptal edileceği söyleniyor. Ürün yok ama bedel ödüyoruz" dedi.

Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi

Meclis Üyesi İbrahim Düzenli de, Türkiye'de ilk kez 3-5 Mart'ta Belek'te Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi düzenleneceğini belirterek, tüm meclis üyelerini ve sektör temsilcilerini davet etti. İlk kez düzenlenecek fuarın sektördeki profesyonelleri bir araya getireceğini belirten Düzenli, "Antalya Sigorta Acenteleri Derneği ve ATSO Proje ortağı. Amacımız yeni nesil sigortacılığın önünü açmak. İklim değişikliği, dijital sigortacılık, finansal sigortacılık. Açılışı TOBB Başkanımız ve Maliye Bakanımızın yapacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Üyesi Gülsüm Gülay Yılmaz ise, salgının devam ettiğini belirterek, Meclis üyelerinden dikkatli olmalarını istedi. Yılmaz, "Türkiye'de Covid kaynaklı ölüm sayısı 100 bini buldu. Şu anda 800 bin civarı aktif vaka var. En az bundan fazla resmi rakamlara girmeyen vaka da var. Yüksekten inmeye başladık ama salgın bitmedi. Omicron'un özellikle daha hızlı ineceğini öngörüyoruz. Antalya'da mart ortası gibi bir düşüş olacağını öngörüyoruz" dedi. - ANTALYA