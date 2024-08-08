ATSO Başkanı Hacısüleyman: "Bahar\'ın çalışmalarını tamamlayıp daha ileriye taşıyacağız"

Ekonomi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinde, merhum ATSO Başkanı Ali Bahar'ın hayata geçirdiği projeleri konuşuldu.

Başkan Hacısüleyman, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, dönemin "Ali Bahar dönemi" olduğunu belirterek, "Tüm arkadaşlarımızla bu dönemi değerli Başkanımıza yakışır şekilde sürdüreceğiz. Antalya için mücadele ederdi, biz de aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hatice Öz, Mustafa Yayla, Hüseyin Sarı, Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu, Behçet Ülker ve Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin, Kepez, Aksu, Serik, Döşemealtı, Korkuteli ve Muratpaşa belediyelerine ziyaretlerde bulundu. İki gün boyunca süren ziyaretlerde, ATSO'nun merhum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın ilçelere kazandırdığı vizyon projeleri başta olmak üzere, turizm, tarım, sanayi, teknoloji ve ilçe sorunları konuşuldu.

Ziyaretlerinde, Başkan Bahar'ın çalışmalarını tamamlayacaklarını ve ileriye taşıyacaklarını kaydeden Başkan Hacısüleyman, ATSO'da dönemin "Ali Bahar dönemi" olduğunu belirterek, "Tüm arkadaşlarımızla bu dönemi değerli Başkanımıza yakışır şekilde sürdüreceğiz. Projelerini, yapmak istediklerini sırası ile hayata geçireceğiz. Antalya için mücadele ederdi, biz de aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Korkuteli OSB'nin temelini birlikte atacağız"

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ile bir araya gelen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ali Bahar'ın, Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarını görüştü. Bahar'ın, büyük bir heyecanla hayata geçirdiği Korkuteli OSB'nin, en büyük hayali olduğunu ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Burayı bir sanayi ilçesi yapmak hayaliydi ve bununla haklı olarak gurur duyuyordu. Kimsenin kalbini kırmadan, Korkuteli halkıyla helalleşerek tapuları aldığında, ilk fabrikanın temelinin atılacağı günü bekliyordu. Korkuteli OSB'nin temelini şimdi biz birlikte atacağız, onun anısını burada yaşatacağız. Ali Bahar'ın hayallerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz ve başkanımızdan aldığımız emaneti ona layık bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerinin takipçisi ve destekçisi olacağız"

Merhum Başkan Bahar ile eski dostlukları olduğunu ifade eden Başkan Caran ise, "Allah rahmet eylesin, Korkuteli'miz için çok çaba gösterdi, projeleriyle, çalışmalarıyla bizlere destek oldu. Hepimizin başı sağ olsun. Hedeflerinin ve çalışmalarının hem takipçisi hem de destekçisi olacağız" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Bozova'da kurduğu kurutma tesisinin ilçe için yeterli olmadığını belirten Başkan Caran, "Kurutma tesisi, meyve suyu fabrikası gibi konularda ATSO üyelerinin desteğini bekliyoruz. İlçemizin alternatif turizm alanı olması için hayata geçireceğimiz bir projede sizin desteğinizi istiyoruz" dedi. Hacısüleyman, Korkuteli için gerçekleştirilecek projelere destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Kadın ve genç girişimcilerimiz ile birlikle neler yapabiliriz, bu konuda bir yol haritası belirleyebiliriz. İlçeye fayda sağlayacak her konuda sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.

"Belediyemize hoş geldiniz ancak eksik geldiniz"

ATSO yönetiminin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile bir araya geldiği ziyarette, Ali Bahar'ın çalışmaları ve projeleri görüşüldü. İş birlikteliklerinin devamlılığı konusunda hassasiyet göstereceklerini ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Başkan Bahar'ın projelerini yaşatmak, onları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Başkan Bahar'ın Antalya'ya ve iş dünyasına kazandırdığı vizyonu sürdürmek ve geliştirmek en önemli görevlerimizden biri olacak. Sizlerin desteğiyle bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Bahar'ın kaybı ile büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Kocagöz, "Belediyemize hoş geldiniz ancak eksik geldiniz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kocagöz, "ATSO ile güçlü bir iş birliği içinde olmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Başkan Bahar'ın mirasını onurlandırmak ve onun vizyonunu ilerletmek adına birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Mücadelemiz sürecek"

Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal ile bir araya gelen Hacisüleyman ve yönetim kurulu üyeleri, kentin sorunlarının çözümüne yönelik merhum Başkan Ali Bahar'ın, hedeflerinin ve çalışmalarının hayata geçirilmesi için yapılacak iş birliklerini görüştü. Başkan Bahar ile çok güzel işler yaptıklarını ifade eden Başkan Uysal, "Ali Bahar'ın bendeki yeri çok farklıydı. Planladığımız ve hayata geçireceğimiz çok daha güzel işlerimiz vardı. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun" diye konuştu. ATSO'da bu dönemin "Ali Bahar dönemi" olduğunu vurgulayan Başkan Hacısüleyman, "Tüm arkadaşlarımızla bu dönemi değerli Başkanımıza yakışır şekilde sürdüreceğiz. Projelerini, yapmak istediklerini sırası ile hayata geçireceğiz. Antalya için mücadele ederdi; biz de aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

"Ali Bahar, Serik'te Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istemişti"

Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul'u ziyaretinde Antalya'nın her ilçesinde gerçekleştireceği projelerin ilçe ekonomisine katma değer sağlaması için Başkan Bahar'ın hedeflerinin olduğunu ifade eden Hacısüleyman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serik'te bir organize sanayi bölgesi kurulmasını çok istemişti ancak bu maalesef olmadı. Hemen ardından başlattığı kooperatif projesiyle ilgili kurum ve kuruluşların desteğini almak üzere harekete geçti. Ali Bahar'ın enerjisi ve onun vizyonu ile yolumuza devam edeceğiz. Antalya için birlikte kararlar alacağız, sorunları birlikte çözeceğiz. İlçemizde turizm ve tarımdaki gelişmeler bizler için çok önemli. Bu konuda karşınıza çıkacak her sorunu çözmek için kapımız açık, yönetim kurulumuz göreve hazır. Serik'te Odamızın bir de temsilciliği bulunuyor. Vatandaşlarımız ve üyelerimiz burada sektörlerine dair sorunlara anında yanıt bulabilir. Başkanımız Ali Bahar'ın ışığında ilçelerimizin kalkınması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Başkan Kumbul ise, "Ali Bahar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Antalya'ya değer katan önemli isimlerden biriydi. İlçemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var. ATSO, şehrin önemli dinamiklerinden biri, bu göz ardı edilemez bir gerçek ve yeni projeler üretmek için birlikteliğe her zaman açığız" dedi.

"Katma değer sağlamak için çalışacağız"

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ı ziyaret eden Başkan Hacısüleyman ve yönetimi, ilçenin ihtiyaçlarını ve yaşanan sorunları ele aldı. Merhum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın, ATSO üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda Döşemealtı Belediyesi ve kurumlarla gerçekleştirdiği çalışmaların konuşulduğu ziyarette, ilçeye gösterdiği hassasiyetin devamlılığı konusunda istişarelerde bulunuldu. İş birliğinin devamlılığı için Oda ve yönetim kurulu olarak desteğe açık olduklarını vurgulayan Başkan Hacısüleyman, "Başkan Bahar'ın iş dünyasına, üyelerimize ve ilçemize yönelik katma değer sağlayan projelerinin devamlılığı için çalışacağız. Kentimizin gelişimini ve yönetimini birlikte planlamak istiyoruz. İş birliğine dayalı bir yaklaşımla, ilçelerimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacak projeler ortak hedefimiz olacak" diye konuştu. Başkan Ali Bahar'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Dal, "Kendisine Allah'tan rahmet, size ve tüm iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Ticaret ve Sanayi Odası ile daima iş birliği içerisinde olmak isteriz, kuracağımız köprüler ilçemize fayda sağlayacak" dedi.

"Çiftçimizi bilinçlendirmeliyiz"

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyarette iş dünyası ve kent sorunlarına çözümler üreten merhum Başkan Ali Bahar'ın kazandırdığı çalışmaları görüşerek, ilçe sorunlarını konuştu. ATSO'nun Antalya'ya katma değer sağlayacak tüm çalışmalara destek vereceğini ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Aksu'da, çiftçilerimizin daha bilinçli olmaları ve iyi tarım uygulamaları konusunda desteklenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Özellikle yurt dışı ticaret ayağında sizlere yardımcı olmak isteriz. Odamızın Dış İlişkiler Müdürlüğü, ticari istihbarat çalışmaları ile pazar analizleri konusunda size en doğru tespitleri yaparak katkı sağlar. Aksu'nun tarım konusunda Türkiye'de ve dünyada ürünleri ile önemli bir yer edinmesi bizleri çok mutlu eder" dedi. Aksu'nun tarımda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak çiftçinin bu konuda destek görmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım ise tropikal meyve konusundaki pazarın büyüklüğü sebebiyle çiftçilerin bu kulvara yönlendirilmesi için çalışma yapabileceklerini kaydetti.

"Kapımız herkese açık"

İlçe ziyaretleri kapsamında ATSO Korkuteli ve Serik Temsilciliklerini ziyaret eden Başkan Hacısüleyman, ilçedeki çalışmaları ve üyelerin taleplerini görüştü. Üyelerin sorunlarını anında çözmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Temsilciliğimizin kapısı herkese açık. Üyelerimiz, sektörlerine ilişkin tüm talep ve önerilerini temsilciliklerimiz vasıtasıyla bize ulaştırabilirler" dedi.

"Sağlık merkezi değer katacak"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a taziye ziyaretinde bulunan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'a Allah'tan rahmet dileyerek, Elmalı'da Bahar döneminde projelendirilerek yapımı devam eden ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi'nin ilçeye önemli bir katma değer sağlayacağını ifade etti. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirecekleri merkez için Elmalı'da bir araya geleceklerini kaydeden Hacısüleyman, "Başkan Bahar Elmalı'da hayata geçen merkez için, sadece bir binaya değil, insana yatırım yaptıklarını ifade etmişti. Biz de bununla yetinmeyeceğiz, ilçelerimizde neleri tesis edebiliriz, neleri yapabiliriz bunun için büyük bir çaba içerisinde olacağız" açıklamasında bulundu. - ANTALYA