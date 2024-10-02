Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı çıkmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı çıkmadı

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Audi'nin, Brüksel'deki fabrikası için alıcı arayışları sonuçsuz kaldı. Son dönemde işçilerin araç anahtarlarına el koyması ile gündemde olan tesis için 26 potansiyel alıcıyla görüşüldü fakat gerçekçi teklifler alınamadı.

02.10.2024 14:51  Güncelleme: 15:17
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Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı. Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.

BRÜKSEL FABRİKASINDA TALEPLER DÜŞMÜŞTÜ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı. Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

ÇALIŞANLAR OTOMOBİLLERİN ANAHTARLARINA EL KOYMUŞTU

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı.

Audi\'nin Brüksel fabrikasına alıcı çıkmadı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Brüksel, Ekonomi, Audi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ugur gündüz:
    Alalım dayı yap bir güzellik şöyle aylık taksitler güzel olsun ilk üç ay peşinatı da önden verelim üç ay kapıya gelme 10 3 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Melih Gökçek’in Dinazor parkına verdiği parayla alınabilirdi!!! 5 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Maliyetine calışşsın ne olacak? Karınız %300den %100 e düştü mü çalışmıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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