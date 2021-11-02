Avrupa'nın en büyük ikinci seramik fuarı UNICERA İstanbul kapılarını açtı

Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) ve İstanbul Fuarcılık tarafından CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, seramik sektörünün oluşturduğu katma değer açısından yüzde 82 yerlilikle ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Büyükdede, ihracat yaparken ithalat bağımlılığı en düşük olan sektörlerden seramiğin kaplamadan sağlık gereçlerine, mutfaktan banyo duvarına, izolasyondan cephe giydirmesine ve tesisat malzemelerine kadar çok fazla malzeme grubunu bünyesinde barındırdığını anlattı.

Seramikte 1950'li yıllarda başlayan üretimde yaşanan ilerlemeden bahseden Büyükdede, seramikte ulaşılan başarının bu alanda kullanılan makinelerin üretiminde yakalanamadığını, bu konuya da eğilinmesi gerektiğini bildirdi.

Büyükdede, sektörün büyüklüğüne ilişkin bilgiler paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk seramik sektörü yaklaşık 2 milyar dolar işlem hacmi ve 1 milyar doları aşkın ihracatıyla Türkiye'nin önemli endüstrileri arasında yer alıyor. Seramik sektörü ülke ekonomisine 40 bin doğrudan 330 bin de dolaylı istihdam sağlayabilmektedir. Seramik kaplama malzemelerini üreten firmalarımız 113 ülkeye, sağlık gereci üreten firmalarımız ise 95 ülkeye ürünlerini ihraç etmekte, giderek büyüyen üretim kapasitesi modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde Türk seramik sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü de artmaktadır."

"Sanayide kullanılan doğal gaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız"

Bakan Yardımcısı Büyükdede, fuar açılışında konuşan sektör temsilcilerinin sanayi üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan zamma yönelik endişelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gelen doğal gaz zammı dolayısıyla sektörümüz bu konuyla ilgili olarak bir hassasiyet göstermektedir haklı olarak. Dün geceden beri Zeynep Bodur (İSO Meclis Başkanı) ile çeşitli yazışmalar yaptık ve kendisi konuyla ilgili görüşlerini iletti. Aynı zamanda sektördeki arkadaşlarımız doğal gaz zammı konusunda fikirlerini beyan etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bakanlık olarak biz burada eğer uygulama tekniğinde bir yanlışlık varsa, uygulama yapısında bir değişiklik arz ediliyorsa bu konuyla ilgili olarak taraflarla bakanlığımız nezdinde bir görüşmeyi koordine edeceğim. Bir program yapıp özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz.

Büyükdede, şu anda BOTAŞ'ın zararına dağıtım yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden birisi de şu anda bulunmuş olan kendi gaz tesislerimizin hızla devreye girmesini sağlayabilmek. Bunun için de Filyos'ta çok büyük bir alanda BOTAŞ'a yatırımlar yapmaktayız. Aşağı yukarı 3 milyon metrekare bir alanda çok büyük bir tesisi şu anda devreye almaya çalışıyoruz. Normalde 2023'te hedeflediğimiz bu yapıyı daha erkene alma gayreti içindeyiz. Bütün dünyada bir zam dalgası var. Bu zam dalgasından biz de şüphesiz ki etkileniyoruz. Ama olabildiğince hızlı bir şekilde yerli gazımıza ulaşmamız gerekiyor. Bir de Tuz Gölü'nün altında olduğu gibi doğrudan depolama alanlarımızı optimum ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızda kurulacak bir koordinasyonla bu konuyu tekrar bir daha masaya yatırıp neler yapılabilirliğini birlikte çözmeye gayret edeceğiz."

"1 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise UNICERA İstanbul'un pazarları çeşitlendirme adına güzel bir fırsat sağladığını söyledi.

Seramik ihracatında geçen yıl salgına rağmen yüzde 7 artış yakalandığını dile getiren Gülle, "Son 5 yıldır ihracat rakamları sürekli artış içerisinde. Seramik sektörünün ihracatı 10 ayda 370 milyon dolar artarak 1,3 milyon doları aştı." diye konuştu.

Gülle, sektörün dış ticaret fazlası verdiğini anımsatarak, bunun ülke ekonomisi açısından öneminden bahsetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da kendisinin bu sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, bu nedenle açılışa katılmak istediğini söyledi.

Ankara'ya büyük bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Baran, fuar turizminin ülkelere ve şehirlere katkılarından bahsetti.

Baran, Türkiye'nin salgın sürecinde tedarikte öne çıkmasına değinerek, "UNICERA İstanbul, Avrupa'daki en büyük iki fuardan birisi. Bizler de Avrupa'nın en büyük iki ihracatçısından birisiyiz. Üretim ve ihracatta 10 ülke arasındayız. 100'e yakın sanayicimiz, 1.000'e yakın KOBİ'miz var. 1 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin cari açığının kapatılması için dış ticaret fazlası veren ve yerlilik oranı yüksek sektörlerin önemine değinen Baran, seramiğin bu açıdan önem arz ettiğini bildirdi.

"Seramik ihracatında her 100 doların 82 doları Türkiye'de kalıyor"

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, sektörün güç birliği yapması ve bir arada olması durumunda UNICERA İstanbul'un Avrupa'nın en büyük fuarı olacağını söyledi.

Fuarın 100 bini aşan ziyaretçi ve 30 bini geçen yabancı katılımcı bandına ulaştığını dile getiren Çenesiz, "İlk etapta iç pazarı hedefleyen fuarımız artık ihracat organizasyonu olmuştur. Türkiye seramik sektörü seramik kaplamada Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi olduk. Seramik sağlık gereçlerinde zaten Avrupa birincisiydik. Orada gücümüz devam ediyor. Sırada ihracat birim fiyatını artırmak var." diye konuştu.

Çenesiz, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre seramik kaplama malzemelerinde yüzde 25, sağlık gereçlerinde ise yüzde 32 ihracat artışı yakaladıklarını kaydederek, ihracatla büyüdüklerini ve bu ivmeyi sürdürmek istediklerini anlattı.

Yerli katma değer oranlarının rekor seviyede olduğunu aktaran Çenesiz, "Yerlilikte yüzde 82 seviyedeyiz. Her 100 dolarlık ihracatımızın 82 doları ülkemizde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Çenesiz, sanayide kullanılan doğal gaza dün gelen zamma ilişkin endişelerini de dile getirdi.

100 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, UNICERA İstanbul'un Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarlarından olduğunu ve büyük önem arz ettiğini söyledi.

Dünyadaki değişen tedarik merkezlerine ve dış ticarette yakın pazarların daha önemli haline gelmesine değinen Yıldırım, Türkiye'nin bu süreçte öne çıktığını anlattı.

Yıldırım, Türkiye'nin geçen aylarda 500 milyon kurulu kapasiteyle seramik kaplama malzemeleri üretiminde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumuna ulaştığını kaydederek, seramik sağlık gereçleri alanında ise Avrupa'nın en büyük üreticisi olduklarını vurguladı.

Yıllardır adı seramikle özdeşleşen bir ülkeyi üretimde geride bırakmanın büyük başarı olduğunun altını çizen Yıldırım, Türk seramiğinin marka gücünü pekiştirmek adına gerekli tanıtım çalışmalarını başarıyla sürdürmek ve ihracat kanadını güçlendirmek için gerekli adımları atmak gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, "Bugün nasıl üretimde İtalya'yı geride bıraktıysak, fuarcılık anlamında da bu ülkede düzenlenen Cersaie'yi geride bırakabilmeliyiz. Bizim fuarı düzenlerken, yabancı alıcı programlarını organize ederken hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman da 6 Kasım'a kadar sürecek fuara, yaklaşık 130 ülkeden, 15 bini yabancı olmak üzere toplam 100 bin profesyonel ziyaretçi beklendiğini söyledi.

1.200 marka yeni ürün ve hizmetlerini sergiliyor

TSF, TİMDER ve İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, 130 ülkeden yerli ve yabancı toplam 100 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, 1.200'ün üzerinde marka yeni ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

Ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmalarının hedeflendiği fuarda, banyo ürünleri, mutfak ürünleri zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri ve dekorasyon ürünleri gibi ürün grupları ziyaretçilerle buluşuyor.

Önemli bir ihracat hacmi oluşturması beklenen fuar, 6 Kasım'da sona erecek.