Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleşti

Aydın\'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleşti

Ulusal Pamuk Zirvesi'nde Türk pamuğunun geleceği ve küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması hedefleri masaya yatırıldı. Çiftçilerin emeğini korumak için sürdürülebilir üretim modellerinin önemi vurgulandı.

22.02.2025 13:50  Güncelleme: 13:52
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Aydın'ın ev sahipliğinde bu yıl 7. gerçekleştirilen Ulusal Pamuk Zirvesi'nde Türk pamuğunun geleceği ve küresel pazarda gücünün artırılması masaya yatırılırken, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Çiftçimizin emeğini koruyarak, üretimde kaliteyi artırmak ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzü yükseltmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Ulusal Pamuk Konseyi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi Aydın Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelindeki sektör temsilcilerini ve sanayicileri bir araya getiren zirvede, Türk pamuğunun geleceği, küresel pazar gücünün artırılması ve ekim alanlarının sürüdürülebilir hale getirilmesi konuları masaya yatırıldı. 2 oturum halinde gerçekleştirilen zirvede, düzenlenen paneller ile konuşmacılar sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Pamuğun mevcut durumunu değerlendirmek, karşılaştığımız sorunlara çözüm yolları aramak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl zirvemizi iki önemli oturum çerçevesinde gerçekleştireceğiz. İlk oturumda, tarımsal üretimde planlı model, destekleme politikaları ve üreticilerimizin yaşadığı sorunları ele alacağız. Verimli ve sürdürülebilir bir pamuk üretimi için izlememiz gereken yolları hep birlikte değerlendireceğiz. Çiftçimizin emeğini koruyarak, üretimde kaliteyi artırmak ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzü yükseltmek en büyük hedefimizdir. Pamukta üretim maliyetlerinin düşürülmesi, destekleme mekanizmalarının güçlendirilmesi ve iklim dostu üretim modellerinin benimsenmesi gibi konular, bu oturumun temel gündem maddeleri arasında yer alacaktır. İkinci oturumda ise tekstil sektöründe Türk pamuğunun yeri ve önemi üzerinde duracağız. Bilindiği gibi, Türkiye dünya tekstil sektöründe önemli bir aktördür. Ancak bu gücümüzü koruyabilmemiz ve artırabilmemiz için yerli pamuk üretimini desteklemeli, sanayicimizle üreticimizi daha güçlü bir işbirliği içinde buluşturmalıyız. Dünya çapında organik ve sürdürülebilir pamuk üretimi giderek önem kazanırken, Türk pamuğunun yüksek kalite standartlarına sahip olması, uluslararası pazarlarda rekabet avantajımızı artıracaktır. Pamuk ekim alanlarının korunması, verimliliğin artırılması, çiftçimizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve sanayimizin ihtiyacını karşılayacak sürdürülebilir bir üretim modeli için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sizleri Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"GDO'suz pamuk üreten nadir ülkelerden birisiyiz"

Programa katılan ve üreticilere yönelik yürütülen politikalardan bahseden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ise "Aydın zeytinin, incirin, kestanenin merkezi. Aydın aynı zamanda pamuğun da merkez. Pamuğun da en önemli üreticilerinden bir tanesi. Tabii pamuk, çarpan etkisi olan birçok sektöre dokunan ve bu coğrafyanın kadim bitkilerinden bir tanesi. Biz de bakanlık olarak pamuk üretimini ve üreticisini her zaman her dönemde yakından takip ettik. Üreticilerimizin karlı ve sürdürülebilir bir üretim yapmaları noktasında gerekli tüm tedbirleri alma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünyada pamuk üretiminin yüzde 87'sini 7 ülke gerçekleştiriyor ve biz de dünyada pamuk üreten en önemli 7 ülkeden biriyiz. Ülkemiz pamuk üretiminde dünyada 7. sırada olmasına rağmen pamuk veriminde 3. sırada ve dünya ortalama veriminin iki katı bir verimimiz vardır. Ülkemiz dünyada GDO'suz pamuk üreten nadir ülkelerden biri olup bu ülkelerin en büyüğü arasında yer almaktadır. Tabii 2010 yılında başlayan pamuk zirvesi bugün 7.'sini gerçekleştiriyor. Bu tip zirvelere sürdürebilmek, devamlı hale getirebilmek önemli. Ulusal Pamuk Konseyimizin bu yıl yedincisini yaparak artık bunu geleneksel bir zirve haline getirmiş olması, bunu sürdürülebilir kılmış olması, sektörün bütün taraflarını bir araya getirmiş olması önemli bir başarı. Bu önemli başarıya imza attıkları için Pamuk Konseyi Başkanımızı ve tüm yönetim kurulunu, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından zirvenin ilk oturumuna geçildi. Uzman isimlerden oluşan oturumlarda planlı üretim modelleri, desteklemeler, üretimde yaşanan sorunlar, tekstil sektöründe Türk pamuğunun yeri gibi konularda sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ihracatçı birliği temsilcileri, oda, borsa, kooperatif ve ziraat odalarının temsilcileri ile çok sayıda pamuk üreticisi katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika

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