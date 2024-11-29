Ayedaş'tan 2024'te Kesintisiz Enerji Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Ayedaş'tan 2024'te Kesintisiz Enerji Yatırımları

Ayedaş\'tan 2024\'te Kesintisiz Enerji Yatırımları

Ayedaş, 2024'ün ilk 9 ayında İstanbul'da kesintisiz enerji sağlamak için önemli yatırımlar yaptı.

29.11.2024 11:14
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Ayedaş, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük eden firmalar arasında yer alan Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Ayedaş, yılın ilk 9 ayında İstanbul Anadolu Yakasında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Şirket, İstanbul Anadolu Yakası'nda hizmet verdiği 8 bin 319 trafo ve 34 bin 550 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

İstanbul'un enerji altyapısı güçlendiriliyor

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplamda 44 bin 32 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 944 pano, 14 trafo ve bin 397 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 2 bin 165 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Ayedaş, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 602 kilometrelik yeni kablo döşeme ve bin 502 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 545 yeni elektrik panosu ve 79 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Ayedaş, ayedas.com.tr, Web Chat Volt anlık mesajlaşma, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0 (216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayedaş'tan 2024'te Kesintisiz Enerji Yatırımları - Son Dakika

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