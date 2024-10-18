Aytemiz Yatırım Bankası Fimple ile Anlaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Aytemiz Yatırım Bankası Fimple ile Anlaştı

Aytemiz Yatırım Bankası Fimple ile Anlaştı

Aytemiz Yatırım Bankası, Fimple platformunu seçerek modern bankacılık çözümleri geliştirecek.

18.10.2024 13:16
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BDDK'dan yatırım bankacılığı için kuruluş izni alan Aytemiz Yatırım Bankası, bankacılık altyapısı olarak yenilikçi finansal uygulamalar geliştiren Fimple platformunu tercih ettiğini duyurdu.

Aytemiz Yatırım Bankası, sektörde güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediğini duyurdu. Bankacılık yazılım altyapısı olarak Fimple ile anlaşma yapan Aytemiz Yatırım Bankası, modern bankacılık çözümlerini hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Aytemiz Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aytemiz, konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin finans sektöründe lider olma hedefi doğrultusunda, Aytemiz Yatırım Bankası olarak hızlı ve verimli çözümlerle sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Fimple'ın altyapısı, bankamızın operasyonlarını destekleyerek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonumuzu gerçekleştirmemize katkı sağlayacak. Teknolojik altyapımızla sektörde güçlü bir yatırım bankası olma yolunda önemli bir adım attık. Fimple ile iş birliğimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma yolunda önemli bir kilometre taşıdır."

GÜNDEBAHAR: GEÇİŞ SÜRECİNİ HIZLANDIRIYORUZ

Fimple CEO'su Dr. Mücahit Gündebahar, gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları ifade etti:

"Aytemiz Yatırım Bankası'nın Fimple platformunu tercih etmesi bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı. Fimple'ın mikro servis mimarisiyle tasarlanmış altyapısı, bankaların modern ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Ayrıca, bankaların canlıya geçiş süreçlerini hızlandırarak operasyonel hız ve esneklik sağlıyoruz. Bankaların faaliyet izni süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol oynayarak onlara yardımcı oluyoruz. Aytemiz Yatırım Bankası'na güçlü ve güvenilir bir altyapı sunmaktan gurur duyuyoruz."

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİSİYLE HIZLI KURULUM İMKANI SAĞLIYOR

Fimple'ın, yeni kurulan banka ve finans kuruluşlarının altyapı kararlarında maliyet avantajı ve hızlı kurulum süreçleriyle ön plana çıktığını söyleyen Gündebahar, "Mikro servis tabanlı yapımız ve API odaklı çözümümüz sayesinde bankaların dış kurumlarla entegrasyon kabiliyetlerini güçlendiriyoruz. Bu, yeni iş modelleri oluşturma ve rekabette farklılaşma imkanı sağlıyor" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu iş birliği, Aytemiz Yatırım Bankası'nın canlıya geçiş sürecini hızlandırırken, Fimple'ın modern çözümleri ile maliyet etkin bir bankacılık altyapısı oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aytemiz Yatırım Bankası Fimple ile Anlaştı - Son Dakika

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