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Azerbaycan-İzmir iş ağı gelişiyor - Son Dakika

Azerbaycan-İzmir iş ağı gelişiyor

19.11.2021 11:28
Azerbaycan-İzmir iş ağı gelişiyor

MÜSİAD öncülüğünde 25. Uluslararası İş Forumu (İBF), "Azerbaycan Asya'nın İncisi" temasıyla başkent Bakü'de düzenlendi.

MÜSİAD öncülüğünde 25. Uluslararası İş Forumu (İBF), "Azerbaycan Asya'nın İncisi" temasıyla başkent Bakü'de düzenlendi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Azerbaycan- Türkiye iş geliştirme alanları, ticari ilişkiler ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği öncülüğünde, 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) "Azerbaycan Asya'nın İncisi" temasıyla 32 ülkeden bini aşkın iş insanı ve yatırımcının katılımıyla başkent Bakü'de düzenlendi.

MÜSİAD ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yapılan forumda, Türkiye-Azerbaycan ekonomik potansiyelleri değerlendirildi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir olarak 20 iş adamıyla Bakü'ye gittiklerini ifade ederek, "IBF programında açılan stantlar ve B2B görüşmeleri ile Azerbaycan-Türkiye iş geliştirme alanları, ticari ilişkiler ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. MÜSİAD İzmir olarak 20 iş insanımızla katılımda bulunduğumuz forumda oldukça verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Azerbaycan-İzmir arasındaki iş ağının daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Saygılı, "Can Azerbaycan ile 'tek millet, iki devlet' ruhuyla, gardaşlık hukukuyla, ticaret ve yatırımlarımız ile gönül birlikteliğimizi ekonomik olarak da güçlendirmek istiyoruz. Karabağ zaferi sonrasında bölgedeki gerçeklik değişti. Bu da Türkiye-Azerbaycan ve Türk dünyasıyla ciddi ekonomik, ticari ve kültürel gelişmelere yol açacaktır. Önümüzdeki dönemde potansiyel alanları değerlendirerek daha büyük ticaret hacmi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Sağlam birliktelikler kurarak ticaret ve yatırımlarımızla bu dayanışmamızı güçlendireceğiz. Bu inançla ortaya koyduğumuz vizyonla birlik ve beraberliğimizin, iş birliklerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) programı, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, T.C. Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, KOBİA Başkanı Orkhan Mammadov, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD üyeleri ve 32 ülkeden iş insanlarının katılımıyla, stant, B2B, paneller ve iş yeri gezileri ile üç gün sürdü. - İZMİR

Azerbaycan-İzmir iş ağı gelişiyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Azerbaycan, İzmir, Bakü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan-İzmir iş ağı gelişiyor - Son Dakika Ekonomi


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