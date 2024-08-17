Azerbaycan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı tahsis etti - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı tahsis etti

Azerbaycan, Türkiye\'ye yangın söndürme uçağı tahsis etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.

17.08.2024 21:48
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla halihazırda burada aktif görev yapan Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak." dedi.

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki 5 aktif yangından Aydın dışındakilerin enerjisini düşürdüklerini ancak rüzgarın da etkisiyle bu bölgelerde değişiklikler olabildiğini söyledi.

Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta olduğunu belirten Yumaklı, "Güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler." dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün içinde değişmekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmaya devam ettiğini, Aydın'da da 7 uçak 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını, bunların yanı sıra valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin desteklerinin olduğunu kaydetti.

Gün içinde 3 farklı yangın daha başladığını ifade eden Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. 6 uçak, 4 helikopter, 22 kara aracı ve 160 personel görevlendirdik. Bütün bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. Arkadaşlar buradaki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit ettiler. 16.45'te başladı, 16.55'te ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan tekrar İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı 13.19'da. 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı, burada da 3 helikopter, 14 arazöz, 79 da personel görevlendirildi. İzmir Karaburun, bundan 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu anda planlamalarını yapıyorlar. Sonuç itibarıyla 6 ile başlamıştık, Muğla Milas (yangını) kontrol altına alındığı için 5'e düşmüştü. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. Gece boyu devam edecek."

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı tahsis etti - Son Dakika

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