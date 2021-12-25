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Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu - Son Dakika

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu

25.12.2021 15:59

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Üretimde ilaç yerine ısırgan otu ve kil kullanan Ulus, "İlaçsız tarım olmaz, malınız mahvolacak" sözlerine rağmen doğadan faydalanıp, verimli ürün yetiştirdiklerini söyledi.

Seferihisar ilçesinde yaşayan dijital pazarlama stratejisti Çise Ulus(27), yaklaşık 2 yıl önce babaannesinin vefat etmesinin ardından yadigar kalan 7 dönümlük mandalina bahçesinde organik tarım modelini hayata geçirdi. Ağaçlara ilaç sıkmak yerine ısırgan otu ve kilden yararlanan Ulus, yabani otlardan kurtulmak için kaz besliyor, arılardan ise ağaçlarda tozlaşma meydana getirmesi için yararlanıyor. Yere düşen mandalinaları sirke haline getirip ağaçları dezenfekte etmek için kullanan Ulus, doğadan faydalanarak verimli ürün yetiştirmeyi amaçlıyor.

Çise Ulus'un organik tarımla yetiştirilen mandalinalar 6 Aralık'ta düzenlenen 21'inci Mandalina Şenliği'nde En İyi Mandalina Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Ulus, "Hiçbir şekilde ilaç kullanmadığımız için içimiz çok rahat. Çocuk da hamile de yaşlı da bu mandalinaları gönül rahatlığıyla yiyebiliyor" dedi.

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

"KİLİN PEK ÇOK FAYDASI VAR"

Küçüklüğünün bahçede geçtiğini anlatan Çise Ulus, "Çok uzun zamandır hasat ve tüm süreçlerde vardım. Babaannemin 2 yıl önceki vefatından sonra ise tüm sorumluluğu aldım. Covid-19 nedeniyle bahçemde daha fazla zaman geçirmeye başladım. Daha önce de büyüklerim ilaç kullanmıyordu, ancak en iyi mandalinayı nasıl ilaç kullanmadan üretebileceğimizi araştırmaya başladım. Isırgan otunun zararlıları kaçırdığını bildiğim için ısırgan otundan bir karışım elde ettim ve bunu ağaçlarımda kullandım. Kilin mucizevi etkisini gördüm. Sıkıldığı zaman ağaçları gri gösteriyor ve zararlıların gelmesini önlüyor. Aynı zamanda sıcakta şemsiye görevi, soğukta battaniye görevi görüyor. Ürünün dayanıklılığını ve verimi artırıyor" diye konuştu.

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

"DOĞADAN FAYDALANIYORUZ"

Güvercinlerin de organik tarım üretimine fayda sağladığını anlatan Ulus, "Bu süreçte güvercinlerimizden yararlandık. Güvercinlerin gübrelerini ağaçlarımızın taç yapraklarına döktük. Keçi gübresinden yararlandık. Ağaçlarımızı gerektiği zaman hava şartları ve derecelerine göre bilimsel biçimde buduyoruz. Tüm yeşilliğin temizlenmesini kazlara bırakıyoruz. Arılardan yararlanıyoruz. Doğadan faydalanarak verimli bir ürün yetiştiriyoruz. Tüm bunların sonucunda verimliliği 5 katına çıkardık. Mandalinamızı farklı farklı ürün gruplarıyla deniyoruz. Bu sene jeotermalden yararlanarak mandalina cipsi yaptık" ifadelerini kullandı.

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

"MALINIZ MAHVOLACAK DEDİLER"

Seferihisar'ın mandalinasıyla ünlü olduğunu anlatan Çise Ulus, "Her yıl kasım- aralık aylarında mandalina şenliği düzenlenir. Ürünümüz bu şenlikte birinci oldu ve çok mutluyuz. Mandalinamız birçok üretici karşısında yarıştı. Hem tat olarak hem kalite olarak ödül aldı. Bu süreçte 'İlaçsız tarım olmaz', 'Malınız mahvolacak' diyenler oldu. Sonucun bu şekilde olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu
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Organik Tarım, Tarım, İlaç, Ulus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu - Son Dakika
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