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Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti - Son Dakika

Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti

16.10.2021 12:44

Alanyalı çiftçilerin bahçelerine ektiği avokadolara hırsızlar dadandı. Tane fiyatı 15 lirayı bulan avokadoların büyük bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını dile getiren üreticiler, tarlaları kameralarla donattı. Görüntüleri jandarmaya verdiklerini ancak yakalanan hırsızların serbest kaldığını belirten çiftçiler, cezaların artırılmasını istiyor.

Marketlerde tane fiyatı 10-15 TL'yi bulan tropikal meyve avokado üreticilerinin başları hırsızlarla dertte. Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızları üreticileri bezdirdi. Üreticiler hırsızlara karşı bahçelerini çitle çevirip ağaçlara fotokapan ve güvenlik kamerası taktı. Hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, Alanya Avokado Üreticileri Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, "Jandarma yakalıyor ancak serbest kalıyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"ÜRETTİĞİMİZ MALIN 3'TE 1'İ ÇALINIYOR"

Sevilgen, hırsızların jandarma tarafından yakalandığını, Adliyeye sevk edilen hırsızların serbest kaldığını, bunun da hırsızları cesaretlendirdiğini iddia etti. Alanya'nın avokado üretimi açısından önemine de dikkat çeken Sevilgen, " Türkiye'de avakado üretiminin yüzde 70'ini Alanya ve bölgesi karşılıyor. Bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı üretim düştü. Buna birde hırsızlık eklenince birlik üyelerimiz zor durumda kaldı. İnanın ürettiğimiz malın 3'te biri çalınıyor" dedi.

Tanesi 10-15 TL'den satılan Avokado bahçelerine dadanan hırsızlar üreticiyi bezdirdi

"ÇÖZÜM HAPİS"

Avokado hırsızlarına karşı Alanya Jandarması tarafından özel bir ekip kurulurken, birlik başkanı Sevilgen, "İyi bir gelişme ancak jandarmanın da yapacak bir şeyi yok. Biz bahçelere fotokapan ve kamera kurduk. Hırsızlar gün gibi belli. Görüntüleri veriyoruz jandarmaya hırsızlar yakalanıyor. Yani demek istediğim istedikleri kadar ekip olsun. Jandarma yakalıyor sonra serbest kalıyorlar. Çözüm bu kişilerin hapse atılmasından geçiyor" şeklinde konuştu.

Tanesi 10-15 TL'den satılan Avokado bahçelerine dadanan hırsızlar üreticiyi bezdirdi

"CEZALAR ARTTIRILSIN"

Avakado üreticisi Mehmet Zeybek, hem turizm hem de tarım ile uğraştığını söyleyerek şöyle konuştu: "Genellikle avokado hasat zamanı ürünümüzün bir kısmı hırsızlar tarafından çalınıyor. Bunun için ne kadar önlem almış olsak da hırsızları engelleyemedik. Yetkililerden bir an önce bu hırsızlık olaylarına karşı önlem almalarını istiyoruz. Geçen yıl sadece benim 4 bin liralık avakadom çalındı. Sadece benim bahçemden değil çevrede ki bahçelerden de her gün mutlaka hırsızlık olayları oluyor. Yakalanan hırsızlarda oluyor fakat yakalandıkları gün bırakılıyor. Eğer hırsızlık olaylarında cezalar arttırlırsa bunun önüne geçilebilir. Bu hırsızlar dışarıdan gelmiyor, kendi içimizde bu bölgeyi bilen insanlar."

Tanesi 10-15 TL'den satılan Avokado bahçelerine dadanan hırsızlar üreticiyi bezdirdi

"HIRSIZLIK YAPANLAR BU İŞİN PROFESYONELİ"

Muz ve avokado üreten Hakan Sayar ise yıllardan beri üretim yaptıklarını ancak hırsızların emeklerini çaldığını ifade etti. Her türlü önleme rağmen hırsızlık olaylarının önüne geçemediklerini belirten Sayar, "Behçemizi tel ile çevirdik, köpek besledik, gece nöbet tuttuk. Yine de bir şekilde gelip çalıyorlar. Bunu yapanlar ise bu işin profesyonelleri. Ürünün ne zaman kesileceğini, ne zaman olgunlaştığını çok iyi bilen kişiler" dedi.

Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti

Türk Lirası, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti - Son Dakika
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