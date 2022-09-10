Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, BM'deki bir konferansa katıldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı'na katıldı. Etkinlikte, gençlerle ilgili gerçekleştirdikleri projelerini anlatan Bahadır, "BM'de sadece ülkeler ve liderler değil burada bulunan gençler de var. Sürdürülebilir ve adil bir dünya için gençlerle iş birliği içindeyiz, bu gurur hepimizin" dedi.

Konuşmasında gençlerin öneminde dikkat çeken Bahadır, "Gençleri ve onların dünyada olumlu değişiklik yaratma kabiliyetlerini kutlamak için bugün burada, Birleşmiş Milletler' de bulunmaktan onur duyuyorum. Bahçelievler Belediye Başkanı olarak gençlerin gerek sanat, kültür ve sporda; gerekse çevreyi koruma konusunda neler yapabildiklerini gördüm. Bir belediye başkanı olarak, şimdi ve gelecekte sağlıklı bir çevreye sahip olduğumuzdan emin olmak için çalışıyorum" diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE EDECEK LİDER GENÇLER GÖRÜYORUM"

İklim değişikliğinin çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Bahadır, "Şehirlerimizi öngörülemeyen hava koşullarına, kuraklığa, sel ve yangına hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde planlamalıyız. Bugün burada, iklim değişikliği ile nasıl mücadele edilebileceğini, hem diğer gençlere hem de yerel yönetimlere öğretebilecek lider gençlerimizi görüyorum. Bu liderlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum ve onları gençlerimizle tanışmaları için Bahçelievler'e davet ediyorum" ifadelerini kullandu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konferansın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli'yi de ziyaret etti.