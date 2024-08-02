Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'deki Görevine Uğurlandı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e çıkacak Abdülhamid Han sondaj gemisinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemi olduğuna işaret eden Bayraktar, "En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. Şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"2 sismik gemimiz var. 4 derin deniz sondaj gemimiz var. Bunlarla birlikte Akdeniz'de 9 sondaj kuyusu kazdık. Karadeniz'de 2020'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize müjde olarak paylaştığı Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bu keşif neticesinde de çok kısa bir süre içinde o sahadan gaz üretmeye başladık. Şu anda evlerimizde kullanılan gazın bir miktarı bu sahadan geliyor. 5,5 milyon metreküp günlük üretimimiz var. Bu, yaklaşık 2,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının kendi gazımızla, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazla karşılanması demek."

Sakarya Gaz Sahası'ndaki rezerve dikkati çeken Bayraktar, "O bölgede çok büyük bir rezerv var. Önceliklendirdiğimiz vakit karşımızdaki ilk konu şu, Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini çok hızlı bir şekilde artırmamız lazım. 2025'in ilk çeyreğinde hedefimiz bu 5,5 milyon metreküpü 10 milyon metreküpe çıkarabilmek." ifadesini kullandı.

Bayraktar, denizlerdeki enerji filosuna dahil olacak yüzer üretim gemisinin de Türkiye'ye doğru yola çıktığını dile getirerek şunları söyledi:

"Boğazdan geçerek Karadeniz'de 20 yıl boyunca çalışacağı lokasyona gidecek. Oradan da 2026 içinde 10 milyon metreküplük, yani yine bir 5 milyon hane halkına yetecek doğal gazı üreteceğiz. Dolayısıyla 10 milyon hane halkının ihtiyacını kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız. Çok büyük bir operasyon. Deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu bir lokasyonda ve karaya 170 kilometre mesafede bu faaliyetleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu üretimi hızlı bir şekilde kazandırabilmek için gemilerimizin çok yoğun bir takvimde çalışması lazım."

"Karadeniz'de yeni keşifler yapmaya gayret ediyoruz"

Karadeniz'de görev yapan gemilere de değinen Bayraktar, "Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri. Bunların her birinin ayrı bir görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlama dediğimiz kuyu alt tamamlama hizmetini yapan, Yavuz da üst tamamlamayı yaparak bu kuyudan artık üretime hazır hale getirmesini sağlayan çalışmaları yapıyor. Bu aylarca, haftalarca süren çalışmalar her kuyu için. Şu anda 8 kuyumuz üretimde. Bunu eylülün sonunda 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. 2025'in ilk çeyreğinde 12 kuyuya çıkmış olacağız. Hem ikinci faz için hem üçüncü faz için daha hızlı bir şekilde bu kuyuları hazırlamak lazım. Onun için de Abdülhamid Han gemisini bu üretim odaklı bakış açısıyla Karadeniz'e bugün itibarıyla uğurluyoruz." dedi.

Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisine ilişkin, "Gemiyi görüyorsunuz. Şu anda kulesi yok. Çünkü kuleyi söktük. Aliağa Limanı'nda kulesini aldık. Çünkü Boğaz'ı ve Çanakkale Köprüsü'nü geçmesi mümkün değildi. Dolayısıyla şimdi o faaliyet Filyos'ta kendi limanımızda tamamlanacak. Gemi en kısa sürede sondaja hazır hale gelecek." bilgisini verdi.

Fatih sondaj gemisinin beşinci yılını tamamladığını ve 5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Birtakım teknik özelliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Bu faaliyet için de Karadeniz'de birkaç ay Fatih gemisinden istifade edemeyeceğiz. Ama hızlı bir şekilde Abdülhamid Han onun görevlerini devralacak." diye konuştu.

Bayraktar, "Bir taraftan üretimi artırırken bir taraftan da Karadeniz'de yeni kuyuları kazmaya çalışıyoruz ve yeni keşifler yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene içinde, 2024 çıkmadan bir keşif kuyusunu tamamlamış oluruz ve ümit ediyorum milletimize güzel bir haber, güzel bir netice veririz." dedi.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki görevine ilişkin Bayraktar, "İlk etapta Sakarya Gaz Sahası'ndaki faaliyetler olacak ama bununla beraber Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik şu anda üretimi artırmak. Aralarda mutlaka bu gemileri birkaç haftalık süreçte bu yeni sondajlar için de kullanmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "İlk kazmayı planladığımız lokasyonda, şu anda bizim sismik verilerden ve değerlendirmelerden elde ettiğimiz petrol emareli olabileceğini düşündüğümüz bir lokasyona gideceğiz." dedi.

Akdeniz'in uzun dönemli petrol ve doğal gaz aramacılığında çalışmalar için ilk lokasyon olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akdeniz'de bütün bu operasyonları daha sağlıklı yapalım diye biz kendi filomuza sahip olduk. Bu, çok önemli bir adımdı. Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a biz masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de de çok ümitvar olduğumuz lokasyonlar da var. Şu ana kadar burada keşif diyebileceğimiz ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili planlamalarımızı 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz'de sismik yapmadığımız lokasyonlar var. Onları da tamamlayacağız ve en doğru lokasyonu kazarak oradan da milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz."