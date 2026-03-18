Bakan Bayraktar, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması

18.03.2026 20:43
? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kapımızda yaşanan kriz çok büyük bir kriz ama bu krizden de Türkiye daha güçlenerek çıkacak. Onun için ihtiyacımız olan şey istikrar. Onun için ihtiyacımız olan şey güçlü liderlik." dedi.

Bakan Bayraktar, Erzincan'daki programları kapsamında Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bayraktar, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, yaptığı konuşmada, İliç altın madeninde yaşanan toprak kaymasını hatırlattı.

Üzücü olayda bölgede uzun süre bulunduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"O yaşanan elim kazadan sonra ilk günden son güne kadar Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla ailelerimizle birlikte olduk. Onların acılarını dindirmeye gayret ettik ve sahada hakikaten çok önemli bir iş yaptık. Hatırlayın o ilk günlerde siyanürle alakalı bir sürü iftira atıldı. Beyaz kıyafetler, gaz maskeleriyle halkı ve Türkiye'yi endişeye sevk etmek için ellerinden ne gelirse yaptılar. Biz samimiyetle o kardeşlerimizin yanında olduk ve çok şükür o süreci atlattık."

"(İliç) altın madenini kısa sürede açmayı hedefliyoruz"

İliç altın madeninin hem bölge ekonomisi hem de Türkiye için büyük önem taşıdığını aktaran Bayraktar, "Süreç tekrar oranın çalışacağı şekilde ilerliyor. Orada yine binlerce kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Her türlü çevresel tedbiri almak suretiyle bu madeni en kısa sürede tekrar açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, 2020 yılında yaşanan salgına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomiler neredeyse durma noktasına gelmişti. Hamdolsun o süreci memleketimiz hem sağlık sistemimizdeki hem de altyapımızdaki güçle atlatmayı bildi. Ekonomimiz çok büyük darbe almadan çıkabildi. Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada yaşanan yüksek enflasyon, 6 Şubat depremleri ve bölgemizde yaşanan çatışmalar ortada. İsrail'in uygulamış olduğu büyük zulüm, son 2-2,5 senedir Gazze'deki yaşananlar, şimdi yine komşumuzda bir savaş durumu söz konusu. Hemen petrol fiyatları yükseldi, doğal gaz fiyatları yükseldi. Son 5-6 yılda yaşanan bu kadar büyük bölgesel ve küresel etkisi olabilecek krizlere rağmen Türkiye olarak hamdolsun ayaktayız."

"Bu krizden de Türkiye daha güçlenerek çıkacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde ve liderliğinde AK Parti olarak bu zorlu zamanları geçirdiklerini anlatan Bayraktar, "İmtihanlar bitmiyor, sıkıntılar bitmiyor, krizler devam ediyor. Kapımızda yaşanan kriz çok büyük bir kriz ama bu krizden de Türkiye daha güçlenerek çıkacak. Onun için ihtiyacımız olan şey istikrar. Onun için ihtiyacımız olan şey güçlü liderlik. Onun için ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımızın arkasında AK Parti teşkilatları dimdik ayakta, çok güçlü bir şekilde gece gündüz çalışmakta." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yer aldı.

Kaynak: AA

Erzincan, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 20:53:25.
