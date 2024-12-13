Türkiye ve Özbekistan arasında enerji iş birliği

Ekonomi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özbekistan ile stratejik ortaklığımız özel bir öneme sahip. Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Özbekistan Enerji Sektöründeki Büyük Projelerin Lansmanı ve İnşaatının Başlatılması' etkinliğine video konferans yöntemiyle canlı olarak katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, "Büyük bir heyecanla, Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin hayata geçişine tanıklık ediyoruz. Çevre dostu teknolojilerle ve yenilikçi çözümlerle donatılmış bu projelerin, Özbekistan'ın enerji güvenliğine ve genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'İŞ BİRLİKLERİYLE ORTAK HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Türkiye olarak uluslararası iş birliğine her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Çünkü yalnızca ülkeler arası uzun vadeli enerji iş birlikleriyle ortak hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, Özbekistan ile stratejik ortaklığımız özel bir öneme sahip. Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor" diye konuştu.

Bayraktar, Özbekistan enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunurken Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e hitaben, "Son yıllarda elde ettiğiniz bu dikkat çekici başarıları ve ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Ülkenize aralarında yetkin Türk şirketlerinin de olduğu birçok uluslararası şirketin yatırım yapması için eşit bir oyun alanı sağladınız" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK ŞİRKETİ DE YATIRIM YAPTI

Bakan Bayraktar, konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını da Mirziyoyev ve Özbek halkına iletti. Özbekistan'da açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında bir Türk firması tarafından yapılan doğal gaz çevrim santrali de bulunuyor. Toplam gücü 430 megavat olan doğal gaz çevrim santrali, 25 yıl süreyle hizmet verecek.