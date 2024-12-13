Türkiye ve Özbekistan arasında enerji iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ve Özbekistan arasında enerji iş birliği

Türkiye ve Özbekistan arasında enerji iş birliği

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özbekistan ile stratejik ortaklığımız özel bir öneme sahip. Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor" dedi.

13.12.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özbekistan ile stratejik ortaklığımız özel bir öneme sahip. Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Özbekistan Enerji Sektöründeki Büyük Projelerin Lansmanı ve İnşaatının Başlatılması' etkinliğine video konferans yöntemiyle canlı olarak katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, "Büyük bir heyecanla, Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin hayata geçişine tanıklık ediyoruz. Çevre dostu teknolojilerle ve yenilikçi çözümlerle donatılmış bu projelerin, Özbekistan'ın enerji güvenliğine ve genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'İŞ BİRLİKLERİYLE ORTAK HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Türkiye olarak uluslararası iş birliğine her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Çünkü yalnızca ülkeler arası uzun vadeli enerji iş birlikleriyle ortak hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, Özbekistan ile stratejik ortaklığımız özel bir öneme sahip. Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor" diye konuştu.

Bayraktar, Özbekistan enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunurken Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e hitaben, "Son yıllarda elde ettiğiniz bu dikkat çekici başarıları ve ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Ülkenize aralarında yetkin Türk şirketlerinin de olduğu birçok uluslararası şirketin yatırım yapması için eşit bir oyun alanı sağladınız" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK ŞİRKETİ DE YATIRIM YAPTI

Bakan Bayraktar, konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını da Mirziyoyev ve Özbek halkına iletti. Özbekistan'da açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında bir Türk firması tarafından yapılan doğal gaz çevrim santrali de bulunuyor. Toplam gücü 430 megavat olan doğal gaz çevrim santrali, 25 yıl süreyle hizmet verecek.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Özbekistan, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Özbekistan arasında enerji iş birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:51 Eski mahkum her şeyi anlattı Sednaya Hapishanesi’ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Özbekistan arasında enerji iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.