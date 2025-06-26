Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı

Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde mezuniyet törenine katıldı
26.06.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreninde öğrencilere hitap etti.

Türkiye'de imam hatip liselerinin maneviyatına düşkün, milletine ve devletine bağlı mezunlar yetiştirdiğini belirten Bayraktar, "İmam hatip mezunları birer devrimcidir. Bunun en büyük örneği liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir imam hatip mezunu olarak Türkiye'yi adeta devrimlerle çok farklı bir yere taşıdı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerjideki dışa bağımlılığı bitirmek üzerine 23 yıldır gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Enerji güvenliği, milli güvenliğimizin bir parçası. Enerji güvenliğini sağlayamamış bir ülke, ekonomik güvenlikten, milli güvenlikten bahsedemez. Enerjideki dışa bağımlılığımızı bitirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Enerjide, son 23 yılda büyük bir sessiz devrim yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adı terörle anılan Şırnak Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü ürettiklerini anımsatan Bayraktar, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu petrolün yüzde 8'ini üretiyoruz. O dağlarda bugün 3 binin üzerinde kardeşimiz çalışıyor. Senede 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşan bir proje." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda karadan 170 kilometre mesafede 2 kilometre deniz derinliği olan lokasyonda buldukları gazın evlerde kullanılır hale geldiğini belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nda yazdığımız devrim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfi. Bize 'Yapamazsınız.' demişlerdi ama biz kendi çocuklarımıza inandık. Her geçen gün üretimi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşa edildiğini aktaran Bayraktar, "Türkiye, 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürüyor. Devrimsel nitelikte işler yapıyoruz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde daha güçlü bir ülke yapmak için de çabalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, mezun öğrencilere, "Bizim sizlerden tek beklentimiz gece, gündüz düzenli, disiplinli, tertipli bir şekilde çalışmanız. Bunu yaptığınızda okullarınızda, işlerinizde muvaffak olacaksınız ve sizler inşallah ülkemizi çok daha ileri noktaya götüreceksiniz. Mutlaka yazları büyük küçük demeksizin stajlarınızı yapın. 'Bana uygun değil, masa başı değil.' demeyin. Mutlaka bir işte çalışın. Hayata hazır olun, tecrübe kazanın." çağrısı yaptı.

Konuşmasının sonunda imam hatiplerin kurulmasında önemli rol oynayan, okula da adını veren eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri'yi rahmetle anan Bayraktar, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti, mezun öğrencilere de başarılar diledi.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Enerji, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası Oğlundan açıklama var Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü
Emre Altuğ’dan aşk itirafı Emre Altuğ'dan aşk itirafı
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
İBB soruşturmasında İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da itirafçı oldu İBB soruşturmasında İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da itirafçı oldu
Resmi görüşmelere başladı bile Alvaro Morata, Galatasaray’dan ayrılıyor Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
Fenerbahçe’de 11 yıl sonra veda Maurizio Gherardini, İtalya’ya gitti Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?

10:52
Erdoğan’ın 3 talebine Trump’ın verdiği onay Yunan’ı alarma geçirdi
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi
09:48
Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeğenini diri diri böyle yaktı
09:44
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
17:36
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
17:25
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
17:16
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden
Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
16:56
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
16:40
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
16:39
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
16:31
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
16:06
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
15:54
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi
Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 11:35:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.