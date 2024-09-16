Bakan Bolat: Ekonomi 5 Kat Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: Ekonomi 5 Kat Büyüdü

Bakan Bolat: Ekonomi 5 Kat Büyüdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ekonominin büyümesi ve eğitimdeki gelişmeleri anlattı.

16.09.2024 13:53
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Bolat, 'Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 20 yılda 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldi. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 14 hatta 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz' dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Beyoğlu'nda İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a hediye takdim edildi.

'2002'DE 76 OLAN ÜNİVERSİTE SAYISI 2022'DE 208'E YÜKSELDİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat alademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitimde büyük bir sıçrama yaşandığını belirterek, 'Gerek üniversite sayılarımızın artması, gerekse yerli akademisyenlerimizin, yabancı akademisyenlerimizin sayılarının arttırılması ve teşvik edilmesi, özlük ve çalışma haklarının geliştirilmesi, yurt içinde yabancı kampüs açılımlarının desteklenmesi ve üniversitelerin fiziki olarak ve donanım olarak ve muhteva olarak da her alanda desteklenmesi, öğrencilerimizin sayılarının artırılması ve öğrencilerimize verilen imkanlarının burs miktarlarının çok büyük ölçüde artırılması, barınma imkanlarının artırılması, Türkiye'mizde eğitim alanında çok büyük bir sıçrama sağlamıştır. Bunu gören uluslararası alandaki öğrenciler de Türkiye'yi bir eğitim ve üniversite eğitimi için cazibe merkezi olarak görmüşler ve gelmeye başlamışlardır. Ben 1980'de üniversite imtihanına girdiğimde 450 bin öğrenci imtihana giriyordu. 20 bini 2 yıllık, 20 bini de 4 yıllık olmak üzere 40 bin kişinin başarılı olması, üniversiteye kaydolması imkanı vardı. Yani yaklaşık 10'da, 11'de bir öğrenci üniversiteli olabiliyordu. Hamdolsun bugün gelinen noktada üniversite sayıları, 2002'deki 76'dan, 2022'de 208'e yükseldi. 129'u devlet, 75'i vakıf üniversitesi, 4'ü de vakıf meslek yüksekokulları oldu. Bu dönemde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarında da çok büyük artışlar sağlandı ve yaklaşık 80 bin olan öğretim üyesi kadrosu da 200 bine yaklaştı' dedi.

'ÜLKEMİZDE 340 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VAR'

Bakan Bolat, Türkiye'nin 80 ülkeden uluslararası öğrenci portföyüne sahip olduğunun altını çizerek '2002 yılında, Türkiye üniversitelerinde 5 bin uluslararası yabancı öğrenci vardı. Hep gıpta ederdik; bizim öğrencilerimiz Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya diye; ama ülkemizde de bugün itibariyle 340 bin uluslararası öğrenci var. 80 küsur ülkeden geliyorlar ve onların da eğitimde başarıları ülkemiz için aslında çok büyük bir yumuşak güç olarak hanemize yazılmakta. Çünkü döndükleri zaman siyasette, bürokraside, medyada, akademik hayatta, kültürde, sanatta, sporda, ticarette, ekonomide, Türkiye'den aldıkları bu eğitimin hatırası ve faydasını her zaman görebiliyorlar ve ülkemize de büyük bir değer katıyorlar' diye konuştu.

'2028 YAZILIM İHRACATI HEDEFİMİZ 7 MİLYAR DOLAR'

Bolat, 'Türkiye Savunma ve havacılıkta dünyada 11. sırada. İhracatımız geçen yılın 5.3 milyar dolardı, bu yıl inşallah 6.5 milyar dolara ulaşacağız ve yıllık üretimimizde 12 milyar doları aşmakta. Niçin bunu söylüyorum, çünkü bakan olarak yurtdışına gittiğimde muhataplarımın ilk sözü şu oluyor. Avrasya coğrafyasında, Afrika, Orta Doğu, Asya, Balkanlar, Orta Avrupa coğrafyasında, 'Türk Savunma Sanayi ürünleri çok kaliteli, biz de sizinle işbirliği yapmak istiyoruz, sizden satın almak istiyoruz, bizimle ortak fabrika kurar mısınız' gibi övgüler şunu getiriyor. Türk sanayi ürünleri kalitelidir, güvenilir ve itibarlı ürünlerdir, anlamında büyük bir katkı yapmakta. İşte savunma sanayi ürünlerimiz SİHA'lar, İHA'lar, helikopterler, eğitim uçağı 5. nesil savaş uçağı, bunlar hep sizler gibi pırıl pırıl gençlerimizin, hocalarımızın azmi ve gayretiyle ortaya çıktı. Geçen yıl yazılımda 3.5 milyar dolar ihracat yaptık. 2028 hedefimiz 7 milyar dolar. Bu da çok önemli. Gerçekten dünyada birçok fuarlarda yazılımcılarımızın başarıyla temsil ettiğini görmekteyiz. Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 20 yılda 21 yılda tam 5 katı oldu değerli arkadaşlar. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldi. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 14 hatta 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz' ifadelerini de kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: Ekonomi 5 Kat Büyüdü - Son Dakika

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