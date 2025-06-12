Bakan Bolat\'tan Enflasyon ve İhracat Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyona ilişkin, "Çok önemli bir afet veya dıştan gelecek büyük bir etki olmazsa yıl sonunda 20'li rakamları konuşuyor olacağız." dedi.

Bolat, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı'nda, esnafa sağladıkları desteklerle ilgili bilgi verdi, esnafı güçlendirmeye ve geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin büyümesine ilişkin bilgi veren Bolat, "2002'de 238 milyar dolardan aldığımız milli gelirimizi 2025'in ilk çeyrek sonunda 1 trilyon 371 milyar dolara çıkardık. Bu dolar bazında tam 6 katı artış. Kişi başına milli gelirimizi de 3 bin 600 dolardan 15 bin 971 dolara çıkardık. Dünya Bankası tanımına göre 'üst gelirli ülkeler ligi'ne yükseldik. İnşallah bunları 20 bin, 25 bin ve 30 bin dolara hep birlikte çıkaracağız." diye konuştu.

Bolat, dünyada büyük ticaret, rekabet ve gümrük savaşlarının bulunduğu, Türk ihracatçılarının kıyasıya rekabette olduğunu dile getirerek, "Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak onlara verebildiğimiz bütün kolaylıkları vermeye çalışıyoruz. İmkan olsa daha fazla destek vereceğiz ama malum deprem yatırımları nedeniyle önemli harcamalar var. Bunlar yakında bitecek. 1 yıla kalmaz depremin yaralarını tamamen sarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mal ihracatı ve üretim rakamlarına ilişkin bilgiler veren Bolat, "Savunma sanayisinde dünyada 11. sıraya yükseldik. 2002'de 250 milyon dolar ihracattan, geçen sene 7 milyar 150 milyon dolara yükseldik. Dron, silahlı İHA üretiminde ve ihracatında dünya birincisiyiz." dedi.

Endonezya'ya KAAN ihracatı

Bakan Bolat, Endonezya ile 48 adet KAAN beşinci nesil jet savaş uçağının 15 milyar dolar ihracatı konusunda sözleşmenin imzalandığını anımsatarak, bir ay kadar önce de İspanya ile 26 HÜRJET eğitim uçağı ihracatı konusunda niyet mektubu imzalandığını hatırlattı.

Bunların paylaşılması gereken konular olduğunu dile getiren Bolat, "Bunlar, kim yapmış olursa olsun iftihar etmemiz gereken gelişmeler. Nasıl Mersin çok güzel şekilde siyaset üstü birliktelik gösteriyor. Türkiye olarak siyasette, ekonomide, dış politikada, savunma sanayinde, askeri alandaki başarılarımızla hep birlikte sevinmemiz çok önemli." diye konuştu.

Enflasyonla mücadele ve deprem bölgesine öncelik verdiklerini anlatan Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateş düştüğü yeri yakar. Deprem bölgesinde canlarını, sevdiklerini kaybetmiş insanların acılarını onlar kadar hissetmek bir başkası için çok zor. O nedenle öncelik oradaydı. 105 milyar dolarlık bütçe, ilk plandaki hesaplara göre çıkarılmıştı ve bu bütçeyi ödeyebilecek bir kişi, şirket yok. Öyle bir durum mümkün değil. Kamu bütçesinden ödenecek. 2023 bütçesinin yüzde 40'ydı. 2 yılda yaklaşık 2,6 trilyon lira, 2023-2024'te harcandı ve 202 bin konut, iş yeri, köy evi teslim edildi. Kalanlar da bitmeye yaklaştı. Bu yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibine bu iş yeri, evleri ve köy evleri teslim edilmiş olacak. Onların yüzlerindeki mutluluğu gördüğünüzde inanılmaz bir şey."

Bakan Bolat, Kovid-19 sürecinde ekonomideki gelişmeleri ve esnafa ve çiftçiye verilen destekleri anlattı.

Kovid-19 sürecinden sonra bütün dünyanın ve Türkiye'nin yüksek enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gelirimiz artarken ya da harcarken güzel ama fiyatlar arttığında, cebimizi yakmaya başlayınca haklı olarak tepki gösteriyoruz. Yüzde 75'e kadar yükselen enflasyon sürecini hamdolsun geçen hafta açıklanan rakamlarla TÜFE'de yüzde 35,5'e gerilettik. Gıdada yüzde 32,5'e gerilettik. Temel mallarda buzdolabı, dayanıklı tüketim, beyaz eşya, elektronik ürünlerde yüzde 20'ye kadar düşürdük. Şunu çok rahat ifade edebilirim; çok önemli bir afet veya dıştan gelecek büyük bir etki olmazsa yıl sonunda 20'li rakamları konuşuyor olacağız."

"Bakanlık ve hükümet olarak kırmızı çizgimiz ihracatı attırabilmeyi başarmak"

Bolat, ABD-Çin ve ABD- Avrupa Birliği'nin "birbirine girmesinden, gümrük vergisi savaşlarından, borsaların düşmesinden, dünya büyüme tahminleri ve dünya ticaret hacimlerinin düşmesinden, küresel taleplerde azalma meydana gelmesinden" Türkiye'nin etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Milli gelirin yüzde 40'ının ihracat ve ithalattan oluştuğunu anımsatan Bakan Bolat, "Çok önemli bir kalem dış ticaret. İhracat demek, 7 harflik bir kelime değil. Yatırım, üretim, istihdam, döviz geliri, dış borçlara ihtiyaç duymamak demek. Bu açısından Bakanlık ve hükümet olarak kırmızı çizgimiz ihracatı bazen hızlı bazen yavaş da olsa attırabilmeyi başarmak. Çünkü son ticaret savaşları nedeniyle birçok ülkenin ihracatları azalmaya başladı." diye konuştu.

Bakan Bolat, geçen yıl cari açığı 10 milyar dolara kadar düşürdüklerini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"İhracatı arttırmak için bu yıl Türk Eximbank'tan 52 milyar dolar sigorta ve ihracat finansman desteği sağlıyoruz. Keşke daha fazla kaynaklarımız olabilse de ihracatımızı daha fazla arttırabilsek. Hizmetlerde Türkiye lider bir ülke oldu. 115 milyar dolar hizmet ihracatı yaptık. 61 milyar dolar turizm, 40 milyar dolar taşımacılık, 3 milyar dolar sağlık, 3 milyar dolar eğitim ve 5 milyar dolar yazılım ihracatlarıyla para kazandık. Dizi ve filmlerimiz, dünyada günde 800 milyon kişi tarafından izleniyor. Onlar da 600 milyon dolar ihracat geliri sağlıyorlar."

Bolat, geçen ay serbest bölgelerde ihracat rekor kırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Serbest bölgelerden aylık 1 milyar 180 milyon dolar ihracat yaptık ve Mersin Serbest Bölgesi ikinci oldu. Serbest bölgeden serbest bölgeye satış yapanlara vergi muafiyetiyle ilgili düzenleme Meclis'imiz tarafından umut ediyoruz çok yakında çıkarılacak. Tarladaki ürünün çiftçimizden tüketiciye daha makul fiyatlarda ulaşması ve enflasyonla mücadeleye de katkı yapması açısından, çiftçimizin daha iyi kazanması ve tüketicimizin de daha az bedel ödemesi anlamında çalışma da devam ediyor."

"Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkeye lig atlatacağının altını çizen Bakan Bolat, "40 yılda 2 trilyon dolara yakın tüketilen kaynaklar bundan sonra yatırıma, üretime harcanacak. Güneydoğu vilayetlerimize gittiğimizde çiçeklerin açtığını, yapılan yatırımlar sayesinde şehirlerin daha güzelleştiğini görüyoruz. Bu noktada Türkiye'miz, Türkiye Yüzyılı'nda, 'Terörsüz Türkiye'yle daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi, zirve kapsamında kurulan stantları gezdi.

Bakan Bolat, daha sonra Akdeniz İhracatçı Birliklerini (AKİB) ve MHP İl Başkanlığını da ziyaret etti.

(Bitti)