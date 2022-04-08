Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak

08.04.2022 18:26

Yavuz gemisini uğurlayan Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Orada doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Bakan Dönmez, Filyos limanında en büyük inşaat projelerinden birinin gerçekleştiğini ve Doğu Akdeniz'den de yakın zamanda müjde gelebileceği mesajını verdi. Dönmez "Son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmeler daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Yavuz sondaj gemisini uğurlayan Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"BU YOLDAN GERİ DÖNMEMEKTE KARARLIYIZ"

"Aradan geçen 3 yılda ortaya koyduğumuz emeklerimizin sonucunda güzel neticeler aldık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek Doğal gaz keşfi ile önemli bir adım attık. Bu işler bugünden yarına olan işler değil. Hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli planların neticesidir. Bu başarılar hepimizin, 84 milyonundur. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak. Burada bu işe kendini adamış bir ekip var. İsimlerini tek tek sayamıyoruz. Onlar bu işin birer gizli kahramanları. Yazdıkları hikaye 2023, 2053, 2071'i kurgulayan başarı anahtarlarından birisi olacak inşallah. Bir amaç için çıktık, bir sürü engelle karşılaştık yılmadık. Biz Fatih'le Yavuz'la Barbaros'la Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan da geri dönmemekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 84 milyon vatandaşımızı maddi ve manevi katkılarıyla tüm zorlukları aşacağımızı biliyorduk. Bütün varlığını ortaya koyan ekibe yürekten teşekkür ediyorum.

"YOĞUN MESAİ HARCIYORUZ"

Varsa mutlaka bulacağız dedik, Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk etabını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar 8 kuyumuzun sondajını tamamladık, bir kuyuda arama devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularında alt tamamlamalarını tamamladık. Deniz etüt çalışmalarını da bitirdik. Gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de 6 aylık hazırlığın ardından Yavuz'u Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız.

"FİLYOS'TA İNSANÜSTÜ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üs tamamlamayı yürütmek için sistem ve ekipmanlar yükleniyor yüklendi. Yavuz'u birazdan açtığımız kuyuların deniz tabanındaki işlerini yapmak için sefere uğurlayacağız. Kuyubaşı vanasını deniz tabanına indirmek için Yavuz'u uğurlayacağız. Fatih Gökçebey 1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına Kanuni ise alt tamamlama için Türkali 5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz da göreve başlayınca 3 gemi ile Karadeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor."

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Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğalgaz, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak - Son Dakika


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