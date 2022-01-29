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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması

29.01.2022 15:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde doğal gaz çalışmaları kapsamında 7,5 milyon liralık yatırım yaptıklarını, doğal gazı 1815 dairenin kapısına kadar ulaştırdıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde doğal gaz çalışmaları kapsamında 7,5 milyon liralık yatırım yaptıklarını, doğal gazı 1815 dairenin kapısına kadar ulaştırdıklarını söyledi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, bugün millete verdikleri sözü yerine getirmenin, milletin karşısına dimdik çıkabilmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bakan Dönmez, Dereli'de ve Doğankent'te yaşayan vatandaşlara söz verdikleri gibi doğal gazı getirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce yaşanan selin açtığı yaraları sarmak için Giresun'da vatandaşlarla birlikte olduklarını dile getiren Dönmez, Dereli'nin ve Doğankent'in her köşesinde vatandaşlarla buluştuklarını, dertleştiklerini, sorunlarına çözüm aradıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle, devletin ve milletin nasıl kenetlendiğini Giresun'da bir kez daha gördüklerini söyleyen Dönmez, devletin her türlü imkanıyla ilçelerin bir an önce ayağa kaldırılması için tüm kurum ve kuruluşlarla alanda olduğunu vurguladı.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilçelere doğal gaz götürülmesi için kendilerine talimat verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bizler de çalışmalarımıza hızlıca başladık ve hamdolsun bugün burada bu müjdeyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal gazla ilgili yaptığı her konuşmada şu hususun altını özellikle çizdi, 'doğal gazı olmayan şehir kalmayacak.' İşte bu vizyon, bu kararlılık sayesinde hamdolsun bugün 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Bugün Hakkari'deki vatandaşımız da Edirne'deki vatandaşımız da aynı konfordan yararlanıyor. İkisi de bir düğmeyle evini ısıtıyor, ocağını yakıyor, suyunu ısıtıyor. Bizim için hizmet ederken vatandaş ayrımı söz konusu değildir. Milletin rahatı, memleketin menfaati vardır."

Dereli ve Doğankent'te de vatandaşların artık bir düğmeyle ısınacaklarını söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Özellikle hanım kardeşlerimiz bu işe çok sevinecek biliyorum. Bir ömür boyu bizlere hayır duası edeceklerine de gönülden inanıyorum. Artık soba kur, kömür taşı, külünü boşalt, bu eziyetler tamamen bitiyor. Tek bir düğmeyi çevireceksiniz, eviniz hem ısınacak hem de çevreyi temiz tutacaksınız. İsi, külü, dumanı artık geride kaldı. Dereli'mize ve Doğankent'imize bu kapsamda tam 7,5 milyon liralık yatırım yaptık. 1815 dairemizin kapısına kadar doğal gazı ulaştırdık hamdolsun."

Dönmez, Piraziz, Görele, Tirebolu, Yağlıdere ve Güce ilçelerine de doğal gaz müjdesi verdi ve "İnşallah bu yıl içinde bu ilçelerimize de doğal gaz götüreceğiz. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Bugüne kadar tam 643 yerleşim birimine doğal gaz götürdük. Bu yıl içinde de 78 yerleşim yerimizi daha doğal gazla buluşturacağız." dedi.

Bakan Dönmez, "Son 20 yılda doğal gazdan faydalanan vatandaşımızın sayısı 4 milyondan 56 milyona yükseldi. Doğal gaz imkanı sunduğumuz vatandaşımız 17 milyondan 4 kat artışla 68 milyona yükseldi. Durmadan, yorulmadan, büyük bir şevkle çalışmaya devam ediyoruz. diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması

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Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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