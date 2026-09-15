Bakan Işıkhan: "Bir yıl içerisinde 500 gencimizi KOVAN alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "mesleki eğitim kursu düzenleyerek gençlerimizi KOVAN sisteminin kullanımı, kurulumu ve kurumların iş süreçlerine uyarlanması alanlarında yetiştireceğiz. Bir yıl içerisinde 500 gencimizi KOVAN alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

İŞKUR, Savunma Sanayii Akademisi, HAVELSAN ve BGTS iş birliğinde, savunma sanayii kuruluşlarının kurumsal kaynak planlama (ERP) alanındaki nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla "KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı" düzenlendi. HAVELSAN Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. 18-30 yaş arasındaki lisans mezunu gençlere yönelik program kapsamında 420 ders saatlik mesleki eğitim verilmesi planlanırken, 2026 yılı içerisinde toplam 500 kişinin uzmanlaştırılması hedeflendi.

"KOVAN Programı mesleki eğitim kursu da bu yaklaşımımızın savunma sanayiindeki yeni bir örneğidir"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, savunmanın ülkelerin bekası açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, küresel sistemde ülkelerin gücünün savunma sistemlerinin gücüyle doğru orantılı olduğunu ifade etti.

Işıkhan, yerli ve milli teknolojilerle savunma sanayiindeki üretim kapasitesinin artırıldığını ve dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli ilerleme sağlandığını belirterek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve gençleri nitelikli istihdamla buluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarını yakından takip ettikleri ve aktif işgücü programlarımızı işverenlerimizle birlikte şekillendirdiklerinin de altını çizen Işıkhan, "Bugün başlatacağımız KOVAN Programı kapsamındaki mesleki eğitim kursu da bu yaklaşımımızın savunma sanayiindeki yeni bir örneğidir. HAVELSAN'ın geliştirdiği milli iş yönetim sistemi KOVAN için uzman yetiştireceğimiz bu programla, gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve vatandaşların çalışma hayatına katılımının güçlendirilmesinin temel öncelikler arasında yer aldığını belirterek, son yıllarda yürütülen çalışmaların işgücü piyasası verilerine olumlu şekilde yansıdığını ifade etti.

"GÜÇ kapsamında 630 bin 618 gencimize ulaştık"

İstihdamın yanı sıra nitelikli istihdamın da gelecek hedefleri açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Işıkhan, "Bu öneme binaen, gençlerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımızı bu yıl daha kapsamlı bir çerçeveye taşıdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 6 Ocak'ta kamuoyuyla paylaştığı Gençliğin Üretim Çağı, yani GÜÇ Programımızı hayata geçirdik. GÜÇ ile gençlerimizin eğitimden çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmayı ve ihtiyaç duydukları beceri ve deneyimi kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Stajdan mesleki eğitime, işgücü piyasasına uyumdan ilk iş deneyimine kadar farklı ihtiyaçlara cevap veren programlarımızı bir araya getirdik. Üç yıllık dönemde 3 milyon gencimizin istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz. Temmuz 2026 itibarıyla GÜÇ kapsamında 630 bin 618 gencimize ulaştık" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve eğitim sisteminin işgücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesinin önceliklendirildiğini belirterek, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin geliştirilmesi ile sürekli eğitim ve mesleki gelişim programlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"Savunma sanayimizin uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz"

KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı mesleki eğitim kursunun da, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik hedefler doğrultusunda atılan somut adımlardan biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz, hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin yolunu açmış olacağız. Bu iş birliği ile savunma sanayimizin teknolojik birikimi ile İŞKUR'un istihdam alanındaki 80 yılı aşkın tecrübesini bir araya getirmekteyiz. Programın gençlerimize yeni imkanlar sunacağına, sektörümüzün nitelikli insan kaynağını güçlendireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Bir yıl içerisinde 500 gencimizi KOVAN alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz"

Işıkhan, 2023 yılında başlatılan KALFA Programı kapsamında da savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne yönelik eğitimler düzenlendiğini hatırlatarak, programdan mezun olan 97 gencin ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve STM gibi kuruluşlarda istihdam edildiğini ifade etti.

Yeni bir iş birliği adımını da HAVELSAN'ın KOVAN sistemi için uzman yetiştirilmesine yönelik olarak atacaklarını dile getiren Işıkhan, "Bu kapsamda, Kurumsal Kaynak Planlama alanında mesleki eğitim kursu düzenleyerek gençlerimizi KOVAN sisteminin kullanımı, kurulumu ve kurumların iş süreçlerine uyarlanması alanlarında yetiştireceğiz. Böylece milli yazılımımızın yaygınlaşmasına katkı sağlarken gençlerimiz için yeni bir uzmanlık ve kariyer alanı oluşturacağız. Bir yıl içerisinde 500 gencimizi KOVAN alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa, lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek" diye konuştu.

Işıkhan, eğitim içeriğinin HAVELSAN'ın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını belirterek, gençlerin KOVAN sistemi üzerinde uygulamalı eğitim alarak iş süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştireceklerini ifade etti. Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kursiyerlerimize eğitim süresince İŞKUR tarafından günlük bin 79 lira zaruri gider ödemesi yapılacak. Ayda 26 gün eğitime katılan bir gencimiz, net asgari ücret düzeyinde, yani 28 bin lira ödeme alacak. Ayrıca kursiyerlerimizin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda, 500 gencimizin eğitimi için yaklaşık 45 milyon liralık kaynak ayırıyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimizin savunma sanayii ekosisteminde istihdama geçişleri konusu da İŞKUR, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve HAVELSAN tarafından takip edilecektir."

Konuşmaların ardından İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından iş birliği protokolü imzalandı.