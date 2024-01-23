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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz.'' ifadeleriyle duyurdu.

23.01.2024 - 21:22,  Güncelleme: 22:05
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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı artış oranının yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükseltilmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldığını duyurarak, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TRT Haber özel röportajında önemli açıklamalarda bulunarak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni müjdeyi verdi.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'ndaki açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurarak artış oranının 42,6'ya yükseltildiğini ifade etmişti. Bakan Işıkhan bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.

"ARTIŞ ORANINI YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİYORUZ"

Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatacağını söyledi.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE SONRASI YÜZDE 5 EK ZAM DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurmuştu.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25\'e yükseltiyoruz
YORUMLAR (29)
  • Kemal Sancar: reis emeklilerle sanki dalga geciyor gibi bir yüzde 37 son yüzde 42 şimdi yüzde 49 dilenci değiliz biz bu ülkeye30 40 yıl hizmet etmiş insanlarız Yanıtla 68 511
  • muharrem Sarıtaş: Oy için atılmayacak adım yoktur mesele hak için yapabilmekte, zalim tacını giysede zalimdir.anketlere göre üzüm bağının sahibi millete üzümü tane ile verip almak size göre ancak olsa olsa zulümdür. Yanıtla 48 318
  • Kemal Demir: Agam bizimle eglenir Yanıtla 27 295
  • Gerginyo : Sadaka veriyor agam 15 binden az olmaz o da sizin körelmiş vicdaninizin hatrina normal insan olsa asgari ucretten az olmaz Yanıtla 18 224
  • Ahmet eren Kacmaz: Şu emeklilere bakıyorumda kuyrukta ölenlen emekliler bugun rahat maaş alanlar yorum yapar oldu REİS eski sisteme dön kuyruk olalım sabahları Yanıtla 178 61
  • özer bergin: en düşük emekli maaşı 12500tl olmalı ve kök maaşlara aynen yansımalı yoksa 6ay sonra zam alamayız. Yanıtla 27 148
  • Ahmet Demir: boş beleş işler hepsi safsata alay dalga geçme işi.Zam dediğin gerçek enflasyon üzerinden olur.30-35 yıl görev yapmış yada ağır şartlarda çalışmış insan gençliğinde gün görmedi emekliliğinde gün görsün diyoruz emeklilik ölümle cebelleşme gibi birşey.Geçim sıkıntısı hat safada Yanıtla 11 154
  • Abdülkadir Doğruyol: ŞÖYLE DENİLSE NE YAPARDIK .VATANDAŞ YATIRDIĞI YIL AY GÜN KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR .İNANIRMISINIZ ÖYLE DENİLSEYDİ EĞER BİR GÜNÜ BİR SAATİ DAHİ DEĞERLENDİRİRDİK .ŞİMDİ NE YAPIYORUZ NEMİ YAPIYORUZ KAHVEHANELERDE KİM HANGİ OYUNU BİLİYORSA ONUNLA VAKİT GEÇİRİLİYOR İSKAMBİLSE İSKAMBİL TAVLAYSA TAVLA İLE .YOK DAHA İLERİSİ OKEYSE OKEY .AMA TABİİİ BU ARADA TİCARİ ZEKASI OLANDA TİCARETE ATILIYOR.SAĞLIĞI YERİNDE OLANDA GÜCÜ YETTİĞİNCE BİR İŞYERİNDE FABRİKADA ENERJİSİNİ FAYDALI YERDE HARCIYOR . Yanıtla 101 50
  • bedir arslan: Abdülkadir o oyun oynayanların primini sen mi yatırdın 51 23
  • Ercan Deger: Beyninde canlı tek bir hücre bile kalmamış 16 29
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Vedat Işıkhan, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz - Son Dakika
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