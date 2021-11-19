Bakan Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi'nde

KARS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ve İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Kars Lojistik Merkezi'ne geldi.

Burada Lojistik Merkezi yetkililerinden bilgi alan Karaismailoğlu, Kars'ın ortada koridorda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Uzak doğudan, uzak Avrupa'ya kadar, Uzak Asya'dan uzak Avrupa'ya kadar kesintisiz demir yolu işletmeciliği başladı. Pekin'den Londra'ya artık trenlerimiz ticarete, lojistiğe başladılar. Tabi hedefimiz Kuzey Koridor olan Rusya'dan geçen koridordaki Kafkasya'nın yüzde 30'unu ülkemizden geçen, orta koridora alma hedefimiz var. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. yurt için de de önemli yatırımlarımız var. Şuan da 4 bin kilometreye yaklaşan demiryolu yatırımımız var. Bu hızlı tren hatlarımızla da yük taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Karaismailoğlu, "Lojistik faaliyetlerin düşünülmesinde demiryolu çok önemli işte limanlarımızı, OSB'lerimizi, sanayimizi demir yolu hatlarımıza, limanlarımıza bağlıyoruz. Tabi orta koridorun Bakü-Tiflis-Kars hattının açılmasıyla birlikte bu kadar işlevsel hale gelmesi Kars'ı da önemli bir merkez haline getirdi. Kars Lojistik Merkezi'de çok aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Bundan sonra bu artarak devam edecek. Kars Lojistik Merkezi'nin alt yapı çalışmaları tamamen bitti. Buraya trenlerimiz rahatlıkla gelebilir. Bu merkezin ikinci etap inşaatlarının da hazırlıklarını yapıyoruz. Burası dört başı mağmur ülkemize yakışır Lojistik Merkezlerinden bir tanesi olacak. Özellikle orta koridorun merkezinde olması Pekin'den Londra'ya kadar uzanan demiryolu hattında çok önemli işlevsel görev görecek" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Lojistik Merkez'den ayrıldı.