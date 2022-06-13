Bakan Kirişci, 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nde konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Gıda fiyatlarındaki küresel artış, önümüzdeki dönemde sadece gıda arzında değil, gıdaya erişilebilirlikte de ciddi bir soruna dönüşebilecektir. Muhtemel sorunlara karşı hazırlıklarımızı olabildiğince yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kirişci, çevrim içi katıldığı 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tarımın, artan nüfusla beraber öneminin daha da arttığına dikkati çekti. Kirişci, bu anlayışla, Türkiye'de AK Parti'nin 20 yıllık iktidarlığı döneminde tarımın geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kirişci, yürüttükleri destekleme, geliştirme ve teşvik politikalarıyla önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade ederek, bugün tarımda gerek ihracat kapasitesiyle gerekse inovasyon çalışmalarıyla gerekse yurt içi ve yurt dışındaki girişimcilerle Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeten ülke konumda bulunduğuna işaret eden Kirişci, 30'dan fazla üründe, dünyanın en çok üretim yapan ilk 5 ülkesi arasında olduğunu dile getirdi.

Diğer taraftan tarım ürünleri ihracatında her yıl sağlanan artışlarla Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kirişci, 205 ülkeye toplam 1982 farklı tarım ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Kirişci, 2021 yılındaki tarım ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, ülkenin tarımdaki net ihracatçı konumunun devam ettiğini kaydetti.

"Tarımı gıda güvenliği açısından milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz"

Bakan Kirişci, tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gıda güvenliği küresel çerçevede sadece bugünü değil geleceğimizi de ilgilendirmekte. Bu açıdan, gıda güvenliği konusu son yıllarda dünya gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Yaşadığımız pandemi sürecinin, artan göçlerin ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın gıda güvenliğinin önemini artırdığını biliyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen tüm bu olumsuzlukların etkisi ile FAO Gıda Fiyatları Endeksi, mart ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 159,7 puana ulaştı. Gıda fiyatlarındaki bu küresel artış, önümüzdeki dönemde sadece gıda arzında değil, gıdaya erişilebilirlikte de ciddi bir soruna dönüşebilecektir. Bizler uyguladığımız tarım politikaları ve üreticilerimizin çabaları sayesinde gıda güvenliği konusunda dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sınav verdik. Hiçbir ürün ve gıdayla ilgili risk oluşturacak sorunlar yaşamadık. Muhtemel sorunlara karşı da hazırlıklarımızı olabildiğince yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

Tarımda ve gıda alanında sağladıkları başarıda, en büyük rolü çiftçilerin oynadığını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Onların üretme konusundaki çalışkanlığı, vefakar ve kararlı tutumları, bizim en büyük gücümüzdür. Biz de bu noktada çiftçilerimizin kıymetini bilmeyi görev addediyoruz. Eli öpülesi çiftçilerimizin emeğini koruyacak pek çok çalışmayı yaparak, her zaman yanlarında olmaya gayret etmekteyiz. Çiftçilerimizin alın ve akıl teri, bizim için en büyük, en saygın ve en kutsal değerdir. Bunun için, çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu hassasiyetle, 16 yıl önce çiftçilerimizin emeğini koruyacak sistemi hayata geçirdik. Devlet destekli tarım sigortaları sistemi modeli TARSİM'i kurduk. Tam da bu dönemde Meclis'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olarak görev aldım."

"TARSİM 500 milyon doların üzerinde prim büyüklüğüne ulaştı"

Kirişci, çiftçi için "zor gün" dostu olan TARSİM'in, gördüğü ilgiyle günden güne büyüyerek ülke tarımında vazgeçilmez bir yer edindiğini, sürekli artan katılımcı çiftçi sayısıyla 500 milyon doların üzerinde prim büyüklüğüne ulaştığını anlattı.

Çiftçilerin tarım sigortasına yönelik artan taleplerindeki istikrarın devam ettiğini ve bunun da kendilerini sevindirdiğini belirten Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişmeler Bakanlık olarak TARSİM'i geliştirmedeki motivasyonumuzu desteklemektedir. Üreticilerden gelen talepler çerçevesinde tarım sigortasındaki teminat kapsamını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, üreticilerimizi gelir kayıplarına karşı korumak için Gelir Koruma Sigortası'nı üreticilerimizin tercihine sunduk. TARSİM'in sürdürülebilir bir yapıda olmasına büyük önem veriyoruz. Sistemin şeffaf yapısını koruduğumuz gibi, sigortacılık prensiplerine bağlı kalarak sürdürülebilirliği temin etmekteyiz."

TARSİM'in hızla gelişen bu başarı hikayesiyle kendilerine sağladığı bilgi ve tecrübe birikimini, dost ve kardeş ülkelerle her zaman ve her fırsatta paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kirişci, "Bu konudaki iş birliği çalışmalarından biri kardeş ülke Azerbaycan'da hayata geçirildi. TARSİM, Azerbaycan'da Agrar Sigorta Fondu'nun kurulmasına destek verdi ve birlikte güzel bir iş birliği süreci geliştirdik. Benzer çalışmaların başka ülkelerle de yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda karşılıklı paylaşım ve diyalog kanallarını daha da etkin şekilde kullanmanın faydalı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nin bu yılki temasının "iklim, teknoloji ve kamu-özel sektör iş birliği" olmasını çok yerinde bulduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki süreçte, tarım sigortalarının önemi daha da artacaktır. Beraberinde, risklerdeki artışa paralel olarak maliyetlerdeki artışlarla karşı karşıya gelmemiz de söz konusudur. Buna karşı alınacak en önemli önlemlerden biri, üretimde teknolojik yapıları güçlendirmektir. Tarımı yeni teknolojilerle buluşturma konusunda kamu-özel ortaklığının geliştirilmesi, bizim açımızdan çözüm yolundaki en gerçekçi ve etkili adımlardan biridir. Bilhassa tarımın dijitalleştirilmesi yeni bir alternatif olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Bizler de Bakanlık olarak bu konuya gerekli önemi veriyoruz."